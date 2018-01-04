Фейгін: У Криму маса "перспективних" справ ФСБ, бо немає кому заступитися

Російський адвокат Марк Фейгін заявляє, що в окупованому Росією Криму майже немає кому захищати кримських татар.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Факти і коментарі", відповідаючи на питання, хто з російських адвокатів займається захистом кримських татар.

"Там немає нікого. Залишилися тільки кримськотатарські адвокати. Основних два - Еміль Курбедінов і Заїр Смедляєв. На них лягло все навантаження. Практично всі кримськотатарські справи зараз ведуть саме вони", - сказав він.

"І це важко, на них чинять тиск спецслужби, їм доводиться відмовлятися від звичайних справ, за які вони отримують зарплату, тому що на них звалилися десятки політичних "безкоштовних" справ. А сім'ї треба якось годувати ... Їм дуже важко", - додав він.

Фейгін пояснив, що московські адвокати не можуть працювати в Криму. "Там треба жити, а не розриватися між Москвою і Сімферополем", - уточнив він.

"Крім того, відвідування Криму громадянами РФ (в тому числі адвокатами) незаконно з точки зору законодавства України. Треба або отримувати на кілька місяців дозвіл Києва (як робив я), або їздити через Мінськ, Київ, Херсон, що дуже незручно", - додав він.

"Порушення прав татар в Криму відбуваються кожного дня, і разові вояжі московських адвокатів проблему їх захисту не вирішать. Як я вже сказав, там треба жити постійно", - сказав Фейгін.

Він додав, що "в Криму зараз у провадженні маса справ звичайних людей, вельми "перспективних", на думку російської ФСБ, тому що ніхто за них не заступиться, ніхто їх в Російській Федерації та в світі не знає".

Говорячи про справу "Панова - Захтея" та інших "кримських диверсантів", Фейгін сказав, що "там уже всі дали зізнавальні свідчення".

"Нам невідомі обставини справи: катували їх, не катували, але там все сумно. Андрій Захтей активно співпрацює зі слідством, підписав усі папери, поміняв адвоката. Їх, звичайно, засудять", - сказав він і додав, що оскільки у них держадвокат, складно сказати, чи катували їх.

Як відомо, 10 серпня 2016 року Федеральна служба безпеки Росії заявила, що в ніч на 7 серпня в районі міста Армянськ у Криму виявили нібито "групу диверсантів", під час затримання якої "в результаті вогневого контакту загинув співробітник ФСБ Росії".

За даними ФСБ, був затриманий один з їх організаторів - мешканець Запорізької області Євген Панов. Він дав свідчення, які були показані в ефірі федеральних телеканалів. Разом з тим, родичі українця заявляють, що він дав свідчення під тортурами.

У січні 2017 року Московський міський суд визнав законним продовження арешту Андрія Захтея, якого звинувачують у підготовці терактів у анексованому Криму. У липні Захтей уклав досудову угоду зі слідством.

Журналіст Наумлюк раніше зазначав, що Захтей та Панов піддавалися тортурам, про це знала призначена державою адвокат Оксана Акуленко.

"Вона бачила сліди від тортур, проте нікуди звертатися з цього приводу не стала і підписувала протоколи допитів з показаннями, вибитими з Захтея струмом. Про співпрацю з ФСБ вона говорити не соромилася", - писав журналіст.

Про катування Панов розповідав призначеному адвокату Ользі Помозовій, "яка жодних заходів не вживала і, так само як Акуленко, фактично легітимізувала отримані за допомогою катувань свідчення", зазначає Наумлюк.