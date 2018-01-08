Путін витратить на виборчу кампанію-2018 понад 400 мільйонів рублів

До виборчого фонду кандидата у президенти РФ і діючого глави держави Володимира Путіна надійшло понад 400 млн рублів, з них понад 9 млн вже витрачено на виготовлення і поширення агітаційної продукції.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на дані ЦВК РФ.

Дані подано до ЦВК філіями "Сбєрбанка", у яких відкрито виборчі рахунки кандидатів на пост президента.

Так, у виборчий фонд Путіна надійшло 400 030 935 рублів у вигляді пожертвувань від юридичних осіб, серед яких - партія "Єдина Росія" (28 млн рублів). З фонду вже витрачено 14,4 млн, 9,1 млн з яких - на "виготовлення та розповсюдження друкованих та інших агітаційних матеріалів".

На другому місці за обсягом фонду - лідер ЛДПР Володимир Жириновський з понад 200 млн рублів. З них він поки нічого не витратив.

На третьому місці - бізнес-омбудсмен Борис Тітов, у його фонді - 20,7 млн ​​рублів, з них на агітаційну продукцію витрачено 2,2 млн рублів.

Виборчий фонд Ксенії Собчак становить 19,4 млн рублів, з них витрачено 3,6 млн - на "фінансове забезпечення збору підписів".

До фонду лідера "Яблука" Григорія Явлінського надійшло 15 млн рублів, з якого вже витрачено 9,4 млн, з них 1,6 млн - на фінансове забезпечення збору підписів.

Найменший виборчий фонд - у кандидата на пост президента від КПРФ Павла Грудініна - у його фонді поки що 1 тисяча 66 рублів, з яких нічого не витрачено.

Всього за даними про кошти виборчих фондів 13 кандидатів на пост президента загальна сума, що надійшла на рахунки - 656 млн 121 тис. 372 рубля, витрачено 29,5 млн.

Після успішного проходження етапу висування кандидат на пост президента має відкрити спеціальний виборчий фонд, з якого згодом беруться кошти на виборчу кампанію.

Згідно з чинним законодавством, фонд формується з власних коштів кандидата, коштів партії, яка висунула його в якості кандидата, пожертвувань юридичних і фізичних осіб. Ці кошти кандидат може витратити на забезпечення збору підписів, агітацію, оплату консультаційних та інформаційних послуг.

Законом встановлено, що гранична сума усіх витрат кандидата з його фонду не може перевищувати 400 млн рублів.