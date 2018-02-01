Поліція закінчила розслідування смертельної ДТП у Харкові

Досудове розслідування у справі про ДТП у Харкові, у якій загинули 6 осіб, завершилось, сторони ознайомились з матеріалами.

Про це "Українській правді" повідомила адвокат підозрюваної у скоєнні аварії Олени Зайцевої Юлія Козир та адвокат другого підозрюваного Геннадія Дронова Сергій Перепелиця.

"Досудове розслідування у справі завершене. Матеріали відкриті стороні захисту для ознайомлення. Ми навіть уже підписали протокол про ознайомлення з матеріалами розслідування. І захист Дронова, здається, теж закінчив ознайомлюватися і підписав протокол", - сказала Козир.

Перепелиця підтвердив, що вони також ознайомились з матеріалами справи і підписали протокол.

"Аналогічно, ознайомились, підписали", - сказав Перепелиця.

Захисники висловили упевненість, що найближчими днями справу передадуть у суд.

"Упевнена, що до 10 лютого (10 лютого закінчується міра запобіжного заходу для підозрюваних – ред.) повинне бути розглянуте це питання. Тому і передано буде справу до суду, і суд призначить розгляд до10 лютого", - сказала Козир.

За словами Перепелиці, на цьому тижні обіцяють вручення обвинувального акту.

"Відповідно від дня надходження обвинувального акту підготовче судове засідання повинно бути призначене не пізніше, ніж через 5 днів", - сказав Перепелиця.

Він пояснив, що на підготовчому засіданні розглянуть питання про продовження запобіжного заходу підозрюваним і вирішать питання про можливість призначення судового розгляду.

Як відомо, увечері 18 жовтня 2017 року в Харкові сталася смертельна аварія за участю автомобіля Lexus, який їхав на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала в аварії.

За кермом Lexus перебувала 20-річна жінка, донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Її уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.

20 жовтня суд ухвалив рішення арештувати Зайцеву на два місяці без права внесення застави.

Пізніше в поліції повідомили, що статус водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова, який проходить як свідок, може бути змінений.

6 листопада правоохоронці повідомили Дронову про підозру.

8 листопада Київський районний суд Харкова ухвалив рішення взяти під варту терміном на 2 місяці Дронова без можливості внесення застави.

16 листопада до оголошення рішення апеляційного суду Дронов заявив, що може оголосити голодування.

16 листопада Апеляційний суд Харківської області відмовився пом'якшитизапобіжний захід стосовно для водія Volkswagen Touareg.

6 грудня, за висновками експертиз у справі про ДТП у Харкові, в організмі Зайцевої виявили речовини, які містять кодеїн.

13 грудня Київський суд Харкова продовжив міру запобіжного заходу для підозрюваної у скоєнні ДТП у Харкові, у якій загинули 6 осіб, Олени Зайцевої у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 10 лютого 2018 року.

Перед тим на засіданні Зайцева визнала свою провину у скоєнні ДТП.

Також суд продовжив запобіжний захід Дронову.

Наприкінці грудня 2017 року поліція відкрила кримінальне провадження щодо автошколи, в якій навчалася учасниця смертельного ДТП у Харкові Олена Зайцева.