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Гужва розповів, як зміг виїхати до Австрії

Четвер, 1 лютого 2018, 22:01
Гужва розповів, як зміг виїхати до Австрії

Головний редактор видання "Страна.ua" Ігор Гужва зміг покинути Україну, бо прокуратура не скерувала до суду клопотання про продовження йому запобіжного заходу.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

 "8 грудня я особисто був присутній на судовому засіданні і прокурор не подавав клопотання про продовження мені запобіжного заходу. Не подавав він і пізніше. На жодному з наступних судових засідань він клопотання не заявляв. Крім того, воно мені не видавалося на підпис до засідання, як це належить за законом. Прокуратура просто забула продовжити мені запобіжний захід", - написав він.

Термін дії запобіжного заходу закінчився 6 січня 2018 року.

Крім того, Гужва уточнив, що у нього є два закордонних паспорти, заявивши, що "трьох паспортів не може бути в принципі на руках".

У коментарі телеканалу 1+1, він розказав, що їх йому повернули восени 2017 року.

"Я абсолютно легально після цієї дати вилетів до Австрії, де зараз і перебуваю... Коли під час чергового засідання суду мої адвокати сказали, що я відсутній в Україні, у прокурора був шок. Тобто по ньому було видно, що він просто забув, що 6 січня у мене закінчується запобіжний захід", - зазначив Гужва.

"Я абсолютно легально після цієї дати вилетів до Австрії, де зараз і перебуваю... Коли під час чергового засідання суду мої адвокати сказали, що я відсутній в Україні, у прокурора був шок. Тобто по ньому було видно, що він просто забув, що 6 січня у мене закінчується запобіжний захід", - зазначив Гужва.

Як відомо, 22 червня 2017 року у редакції "Страна.ua" провели обшук, після якого Ігоря Гужву забрали до СІЗО. Генпрокуратура заявила, що через посередника Гужва вимагав та отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компромату на нардепа від "Радикальної партії" Дмитра Лінька.

24 червня Шевченківський райсуд Києва взяв Гужву під варту на 60 діб із можливістю вийти під заставу 544 тисяч гривень.

27 червня Гужва вийшов зі слідчого ізолятора після внесення за нього застави.

1 серпня стало відомо, що Служба безпеки виявила на флешці, вилученій у головного редактора "Страна.ua" Ігоря Гужви, секретну інформацію Міністерства оборони.

Гужва заперечує заяву СБУ про те, що у нього нібито вилучили флешку із секретною інформацією Міноборони.

22 вересня Шевченківський районний суд Києва продовжив Ігорю Гужві запобіжний захід ще на 30 днів. Він не має права виїжджати за межі Києва.

31 січня стало відомо, що Гужва виїхав з України до Відня та попросив у влади Австрії політичного притулку.

У Прокуратурі заявили, що готують клопотання про заміну на суворіший запобіжний захід для Ігоря Гужви, який виїхав у Відень.

Більше про справу Гужви читайте у матеріалі "Власна "Страна". Що відомо про справу Ігоря Гужви". 

"Українська правда" в Threads

Теми: ГужвапрокуратураЗМІ
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