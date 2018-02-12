Головні новини дня – за 60 секунд

Депортація Саакашвілі в Польщу, затримання українців в анексованому Криму, відпустка мера Одеси – новини, які обговорювали 12 лютого.

Про депортацію Саакашвілі. Екс-президента Грузії, лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі затримали у столичному ресторані.

Пізніше у Державній прикордонній службі повідомили, що видворили Саакашвілі до Польщі.

Польща прийняла Саакашвілі за процедурою реадмісії.

"Мені здається, що нам треба на це реагувати спокійно. Нам треба реагувати на їх слабкість силою духу. На їх розводки треба реагувати правдою. Вони брешуть. Це дрібний, переляканий, дешевий разводчик Порошенко. Це не президент. Це навіть не чоловік. Це просто підлий барига, який хоче зруйнувати Україну", - заявив Саакашвілі з Польщі.

Про обмін полоненими. Президент Петро Порошенко заявляє, що готовий випустити російських солдатів в обмін на звільнення журналіста Романа Сущенка.

Про справи Майдану. У Генеральній прокуратурі кажуть, що в межах справи про вбивства правоохоронців на Майдані на початку 2014 року оголошено про підозру одному протестувальнику.

Про Ан-148. 11 лютого пасажирський літак Ан-148 "Саратовских авіаліній", що виконував рейс із Москви до Орська, щез із екранів радарів за кілька хвилин після зльоту з аеропорту "Домодєдово". Уламки повітряного судна знайшли в районі села Степанівське Раменського району Підмосков'я.

На борту була 71 особа, включаючи 6 членів екіпажу. Всі вони загинули.

Повідомлення про катастрофу направлено в Україну - державу розробника літака. Україна призначила уповноваженого представника і радників для участі в розслідуванні катастрофи.

Про мера Одеси. Мер Одеси Геннадій Труханов після завершення відпустки поїхав у відрядження. У цілому Труханов відсутній в Одесі з 26 грудня 2017 року, коли почалася його чергова відпустку. Відсутність Труханова пов'язують із активізацією роботи Національного антикорупційного бюро у "справі Краяна".

Про Крим. В анексованому Сімферополі співробітники ФСБ Росії затримали громадянина України, який нібито збирав і передавав українським спецслужбам інформацію.