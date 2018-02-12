Главные новости дня – за 60 секунд

Депортация Саакашвили в Польшу, задержания украинцев в аннексированном Крыму, отпуск мэра Одессы – новости, которые обсуждали 12 февраля.

О депортации Саакашвили. Экс-президента Грузии, лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили задержали в столичном ресторане.

Позже в Государственной пограничной службе сообщили, что выдворили лидера Саакашвили в Польшу.

Польша приняла Саакашвили по процедуре реадмиссии.

"Мне кажется, что нам надо на это реагировать спокойно. Нам надо реагировать на их слабость силой духа. На их разводки надо реагировать правдой. Они лгут. Это мелкий, испуганный, дешевый разводчик Порошенко. Это не президент. Это даже не человек. Это просто подлый барыга, который хочет разрушить Украину", – заявил Саакашвили из Польши.

О делах Майдана. В Генеральной прокуратуре говорят, что в рамках дела об убийствах правоохранителей на Майдане в начале 2014 года объявлено о подозрении одному из участников протестов.

Об обмене пленными. Президент Петр Порошенко заявляет, что готов выпустить российских солдат в обмен на освобождение журналиста Романа Сущенко.

Об Ан-148. 11 февраля пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". Обломки воздушного судна нашли в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья.

На борту находился 71 человек, включая 6 членов экипажа. Все они погибли.

Уведомление о катастрофе направлено в Украину – государство разработчика самолета. Украина назначила уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании катастрофы.

О мэре Одессы. Мэр Одессы Геннадий Труханов по окончании отпуска уехал в командировку. В целом Труханов отсутствует в Одессе с 26 декабря 2017 года, когда начался его очередной отпуск. Отсутствие Труханова связывают с активизацией работы Национального антикоррупционного бюро по "делу Краяна".

О Крыме. В аннексированном Симферополе сотрудники ФСБ России задержали гражданина Украины, который якобы собирал и передавал украинским спецслужбам информацию.