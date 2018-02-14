Хроніка 14 лютого. За крок від воєнного стану та валентинка від Гройсмана для "мами популізму"

Найцікавіше: 2008. Прийменники "в" і "на" могли зірвати президентські переговори 2012. Янукович відправив Клюєва в РНБО 2015. Порошенко ледве не ввів в Україні воєнний стан 2017. Гройсман шле Тимошенко "валентинку"

2001, середа

– Представники Форуму національного порятунку звернулися з відкритим листом до прем’єра Віктора Ющенка. Вони шоковані тим, що Ющенко разом з президентом Кучмою та спікером Плющем поставив підпис під "листом трьох", який критикує опозицію.

"Ще вчора до слів Ющенка прислухалися мільйони патріотів, які повірили Вам, але Ви не виправдали їх надій. […] Але ми, безумовно, просимо Вас за будь-яких обставин залишатися людиною", – йдеться в листі.

2002, четвер

– Чотири американські сенатори (включно з Гілларі Клінтон) представили в Сенаті США резолюцію по Україні.

У ній українську владу закликають забезпечити прозорість парламентських виборів, залучити міжнародних спостерігачів, забезпечити учасникам рівний доступ до ЗМІ.

2003, п’ятниця

– Міжнародна організація з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) скасувала контрзаходи щодо України. Це сталося через зміни до законодавства, які стосуються боротьби з відмиванням брудних грошей.

Проте в чорному списку FATF Україна залишається. Перший віце-прем'єр Микола Азаров заявив: країна сподівається вийти зі списку у грудні 2003-го.

2005, понеділок

– Суд визнав незаконною постанову прокуратури про порушення кримінальної справи проти Олега Тягнибока, розповів його адвокат Олег Махніцький.

Справу проти Тягнибока порушили 2004 року, коли він заявив, що бійці УПА боролися з "москалями, німцями, жидвою та з iншою нечистю". Це спровокувало антиющенківську хвилю в підконтрольних владі ЗМІ, а блок "Наша Україна" виключив Тягнибока зі свого складу.

2006, вівторок

– У керівництва США викликає питання роль компанії "РосУкрЕнерго" в газовій угоді між Україною та Росією, заявив посол США Джон Гербст.

"Незрозуміло, у чому перевага цієї закулісної організації, яка б пояснювала її роль у цій угоді", – пояснив він.

2007, середа

– "Знаєте, який сьогодні головний анекдот у Києві? Це коли йде засідання уряду, сидять Азаров і Янукович, і Азаров каже: "Слухайте, ну в три рази тарифи підвищили, а рейтинг Януковича не падає, вдвічі підняли податки – а рейтинг не падає, зробили зарплати і пенсії нижче, ніж були, а він все одно не падає". І тут Янукович почухав потилицю і питає: "А ви дустом не пробували?".

Анекдот від Юлії Тимошенко, який вона розповіла на мітингу у Вінниці.

2008, четвер

– Росія перенацілить свої ракети на Україну у випадку появи там у майбутньому військових баз НАТО, заявив президент Росії Володимир Путін.

– Прийменники "в" і "на" могли зірвати план дій України і Росії.

Як розповів заступник глави Секретаріату президента Олександр Чалий, під час переговорів президентів Віктора Ющенка та Володимира Путіна відбулася суперечка під час написання прийменника "в Україну" чи "на Україну".

Сторони дійшли компромісу лише змінивши цю фразу.

2009, субота

– МЗС доручило керівникам диппредставництв України в різних країнах терміново поінформувати високопосадовців про "недобросовісні та неадекватні ситуації" дії прем'єра Юлії Тимошенко, пише "Дзеркало тижня".

У матеріалах підкреслюється, що заяви Тимошенко про роль РНБО в корупційних оборудках в енергетичній сфері, а також про намір РНБО повернути компанію "РосУкрЕнерго" на український газовий ринок і зобов’язати уряд денонсувати нові газові угоди з РФ, не відповідають дійсності.

2010, неділя

– ЦВК офіційно оголосила Віктора Януковича обраним президентом України. За нього проголосували 48,95% виборців (за Тимошенко – 45,47%).

У Партії регіонів уже підготували проект постанови про відставку уряду Юлії Тимошенко.

2011, понеділок

– "Що стосується життя у в'язниці, то воно набагато чесніше, ніж на волі. Звичайно, є тут і злодії, і хабарники, і грабіжники. Але ніхто не просторікує про наведення порядку в ім'я побудови нової країни для людей так, як це роблять нинішні мегавори, хабарники та грабіжники при владі".

Екс-глава МВС Юрій Луценко дав інтерв’ю з в’язниці.

– Віктор Янукович пообіцяв, що Юлію Тимошенко не посадять у в'язницю. Про це розповів американський політик-лобіст Брюс Джексон, який зустрівся з Януковичем.

2012, вівторок

– Президент Янукович призначив Андрія Клюєва секретарем РНБО. До цього Клюєв очолював Міністерство економіки.

А новим главою МОЗ стала Раїса Богатирьова.

2013, четвер

– Телеканал "Інтер" очолив Єгор Бенкендорф, а керівником новинної служби медіагрупи "Національні інформаційні системи" став Євгеній Кисельов.

Напередодні стало відомо, що новим власником телеканалу став Дмитро Фірташ.

– Сутички під Адміністрацією президента.

Силовики побили та затримали активістів, що проводили акцію на захист хлопців, яких заарештували за графіті з зображенням Януковича з цяткою на лобі.

2014, п’ятниця

– Хроніка Революції Гідності.

З-під варти звільнено останнього з 234-х протестувальників, затриманих силовиками. "Правий сектор" заявив про готовність відновити транспортне сполучення по вулиці Грушевського.

Генпрокурор Віктор Пшонка обіцяє, що впродовж місяця закриють усі кримінальні справи проти учасників Майдану, якщо буде розблоковано 9 вулиць у центральній частині Києва.

У Штабі національного спротиву заяву Пшонки назвали провокацією.

– У Запоріжжі вбили і спалили в машині активіста "Автомайдану" Сергія Сенеку.

– Мешканці Рави-Руської подякували полякам за підтримку мітингувальників, встановивши бігборд поруч із пунктом пропуску "Рава-Руська – Гребенне".

2015, субота

– Україна на порозі введення воєнного стану.

Вдень президент Петро Порошенко заявив: якщо протягом дня бойовики не припинять вогонь, воєнний стан буде введено по всій країні.

Бойовики продовжують штурм Дебальцевого. За минулу добу від "Градів" загинули 14 мирних жителів Донбасу.

Лідер терористичної організації "ДНР" Олександр Захарченко наказав бойовикам припинити вогонь. Після цього ввечері Порошенко дав наказ також припинити вогонь вздовж всієї лінії зіткнення.

– Генпрокуратура затримала екс-главу фракції Партії регіонів Олександра Єфремова.

За словами генпрокурора Віктора Шокіна, Єфремова підозрюють у зловживанні службовим становищем за обтяжуючих обставин та службовому підробленні.

2016, неділя

– В Україні активісти продовжують блокувати російські вантажівки, які прямують з Білорусі територією України.

У Росії теж почали блокувати українські вантажівки: близько 30 машин з українськими номерами було затримано і відправлено на стоянки. Це відповідь на дії українських активістів – визнали в Мінтрансі РФ.

– Питання про майбутнє Криму для Росії не існує, воно закрите назавжди, заявив російський прем’єр Дмитро Медведєв.

2017, вівторок

– "Мамою української економічної слабкості, знищення української незалежності, корупції, популізму і неефективності є Юлія Тимошенко", – заявив на засіданні уряду прем’єр Володимир Гройсман.

Тимошенко назвала таку заяву свідченням нездатності діяти морально і висловила надію, що її команда доб’ється від Верховної Ради реєстрації проекту постанови щодо звільнення Гройсмана.

"Я дякую за таку "валентинку" від прем’єр-міністра України", – додала вона.

– Президент США Дональд Трамп дав чітко зрозуміти, що очікує від Росії сприяння в деескалації ситуації в Україні та повернення Криму, заявив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер.

Рустем Халілов, для УП