Головні новини дня – за 60 секунд

Суд над мером Одеси, заяви Турчинова у справі про держзраду Януковича, вбивство солдатів ВСУ, грип, Ryanair і вірус NotPetya - новини, які обговорювали 15 лютого.

Про суд над мером Одеси. Сьогодні Солом'янський райсуд Києва розпочав засідання щодо обрання запобіжного заходу для мера Одеси Геннадія Труханова. Підтримати Труханова прийшли "тітушки".

Пізніше під будівлею райсуду зібралися близько 20 представників "Національних дружин".

Пізніше між "тітушками", "нацдружинами" та правоохоронцями відбулися сутички, кульове поранення отримав правоохоронець.

Усього у сутичках постраждали 20 осіб з обох сторін.

Все закінчилося тим, що Солом'янський суд відпустив Труханова на поруки нардепа від БПП Дмитра Голубова.

А представника компанії, яка перепродала Одесі майно заводу "Краян", Петра Загодиренка заарештували з альтернативою застави в розмірі 5,2 мільйонів гривень.

Про справу про держзраду Януковича. Будучи президентом Україні, Віктор Янукович не затвердив стратегічний план військових заходів, що пізніше завадило Олександру Турчинову ввести воєнний стан для захисту Криму від окупації, розповів в.о. міністра оборони у 2014 році Михайло Коваль.

Новосформовані органи державної влади не могли вживати ефективних заходів для спротиву окупації Криму Росією в лютому-березні 2014 року через плачевний стан української армії та загрозу повномасштабного вторгнення РФ, заявив секретар РНБО Олександр Турчинов.

Крім того Турчинов заявив, що публічно сказав неправду про наявність бойових підрозділів в Україні, які зможуть відстояти Крим у березні 2014 року, аби не сіяти "хаос та паніку".

Про ЗСУ. Чотирьох військовослужбовців Збройних сил України застрелили товариші за службою поблизу Широкиного й намагалися приховати вбивство шляхом підпалу та вибуху.

"Після ґрунтовного дослідження одержаних доказів встановлено причетність до вбивства двох співслужбовців загиблих, яких затримано у порядку ст. 208 КПК України", – інформує речниця генерального прокурора Лариса Сарган.

Про грип. За минулий тиждень на грип та ГРВІ в Україні захворіло 258 тисяч людей. 70% з них – діти. За новими даними, епідемічний поріг в Україні перевищено на 16,8%.

Про Ryanair. Україна стане новим напрямком для Ryanair, а рейси сюди почнуть виконуватися з осені 2018 року.

Про вірус NotPetya. Британське МЗС офіційно поклало на російську владу відповідальність за спрямовану проти України масовану кібератаку з використанням вірусу-здирника NotPetya, що заразив у червні минулого року сотні тисяч комп'ютерів по всьому світу.