Главные новости дня – за 60 секунд

Суд над мэром Одессы, заявления Турчинова в деле о госизмене Януковича, убийство солдат ВСУ, грипп, Ryanair и вирус NotPetya – новости, которые обсуждали 15 февраля.

О суде над мэром Одессы. Сегодня Соломенский райсуд Киева начал заседание по избранию меры пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова. Поддержать Труханова пришли "титушки".

Позже под зданием райсуда собрались около 20 представителей "Национальных дружин".

Позже между "титушками", "нацдружинниками" и правоохранителями произошли столкновения, пулевое ранение получил правоохранитель.

Всего в столкновениях у пострадали 20 человек с обеих сторон.

Но все закончилось тем, что Соломенский суд отпустил Труханова на поруки нардепа от БПП Дмитрия Голубова.

А представителя компании, которая перепродала Одессе имущество завода "Краян", Петра Загодиренко арестовали с альтернативой залога в размере 5,2 миллионов гривен.

О деле о госизмене Януковича. Будучи президентом Украины, Виктор Янукович не утвердил стратегический план военных мероприятий, что позже помешало Турчинову ввести военное положение для защиты Крыма от оккупации, рассказал и.о. министра обороны в 2014 году Михаил Коваль.

Только сформированные органы государственной власти не могли принимать эффективные меры для сопротивления оккупации Крыма Россией в феврале-марта 2014 из-за плачевного состояния украинской армии и угрозы полномасштабного вторжения РФ, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

Кроме того Турчинов заявил, что публично солгал о наличии боевых подразделений в Украине, которые смогут отстоять Крым в марте 2014 года, чтобы не сеять "хаос и панику".

О ВСУ. Четырех военнослужащих Вооруженных сил Украины застрелили товарищи по службе вблизи Широкино и пытались скрыть убийство путем поджога и взрыва.

"После тщательного исследования полученных доказательств установлена ​​причастность к убийству двух сослуживцев погибших, задержанных в порядке ст. 208 УПК Украины", – информирует спикер генерального прокурора Лариса Сарган.

О гриппе. За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ в Украине заболело 258 тысяч человек. 70% из них - дети. По новым данным, эпидемический порог в Украине превышен на 16,8%.

О Ryanair. Украина станет новым направлением для Ryanair, а рейсы сюда начнут выполняться с осени 2018 года.

О вирусе NotPetya. Британский МИД официально возложил на российские власти ответственность за направленную против Украины массированную кибератаку с использованием вируса-вымогателя NotPetya, заразившего в июне прошлого года сотни тысяч компьютеров по всему миру.