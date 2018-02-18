Трамп вирішив, що розслідування його "змови з РФ" відволікало ФБР від Флориди

940 переглядів
Неділя, 18 лютого 2018, 09:20

Президент США Дональд Трамп пов'язав стрілянину у школі Флориди з намаганням ФБР встановити зв'язок його виборчої кампанії з росіянами.

Відповідний твіт він опублікував у ніч на неділю.

"Дуже сумно, що ФБР пропустило всі численні сигнали, які посилав шкільний стрілок із Флориди. Це не прийнятно. Вони витрачають надто багато часу, намагаючись довести російську змову з кампанією Трампа - немає змови. Поверніться до основних принципів і змусьте нас пишатися!", - написав президент США.

Як повідомлялося, 14 лютого в результаті стрілянини в середній школі на півдні Флориди в США загинули щонайменше 17 осіб, понад 20 поранені.

16 лютого спеціальний прокурор США Роберт Мюллер висунув обвинувачення 13 росіянам, які працювали у "фабриці тролів", та ще трьом організаціям у втручанні в вибори президента Сполучених Штатів.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що звинувачення проти росіян не доводять змови його кампанії з Кремлем.

Раніше Трамп заблокував випуск секретної доповіді представників Демократичної партії в Конгресі, яка стосується можливого втручання Росії в американські вибори 2016 року.

Теми: США
powered by lun.ua
По темі
У Чорне море увійшов ще один ракетний есмінець США 18 лютого 2018, 03:49
Нацрозвідка США здивована, що РФ заперечує спроби втрутитися в американські вибори 18 лютого 2018, 02:20
"Джавеліни" посилять позиції України на переговорах по Донбасу – американський генерал 18 лютого 2018, 01:19
Усі новини
Головні новини
Доба в АТО: бойовики 12 разів порушили режим тиші
"Джавеліни" посилять позиції України на переговорах по Донбасу – американський генерал
Одесита, який трощив автомобілі біля суду, відправили під домашній арешт
Затриманим під Солом'янським судом активістам обрали запобіжні заходи
Усі новини
історія

Як Хрущов Україні Крим віддав. Спогади

Дайте два: акції та знижки тижня