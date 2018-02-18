Трамп вирішив, що розслідування його "змови з РФ" відволікало ФБР від Флориди

Президент США Дональд Трамп пов'язав стрілянину у школі Флориди з намаганням ФБР встановити зв'язок його виборчої кампанії з росіянами.

Відповідний твіт він опублікував у ніч на неділю.

"Дуже сумно, що ФБР пропустило всі численні сигнали, які посилав шкільний стрілок із Флориди. Це не прийнятно. Вони витрачають надто багато часу, намагаючись довести російську змову з кампанією Трампа - немає змови. Поверніться до основних принципів і змусьте нас пишатися!", - написав президент США.

Very sad that the FBI missed all of the many signals sent out by the Florida school shooter. This is not acceptable. They are spending too much time trying to prove Russian collusion with the Trump campaign - there is no collusion. Get back to the basics and make us all proud! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 18, 2018

Як повідомлялося, 14 лютого в результаті стрілянини в середній школі на півдні Флориди в США загинули щонайменше 17 осіб, понад 20 поранені.

16 лютого спеціальний прокурор США Роберт Мюллер висунув обвинувачення 13 росіянам, які працювали у "фабриці тролів", та ще трьом організаціям у втручанні в вибори президента Сполучених Штатів.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що звинувачення проти росіян не доводять змови його кампанії з Кремлем.

Раніше Трамп заблокував випуск секретної доповіді представників Демократичної партії в Конгресі, яка стосується можливого втручання Росії в американські вибори 2016 року.