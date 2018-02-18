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Трамп вирішив, що розслідування його "змови з РФ" відволікало ФБР від Флориди

Неділя, 18 лютого 2018, 08:20

Президент США Дональд Трамп пов'язав стрілянину у школі Флориди з намаганням ФБР встановити зв'язок його виборчої кампанії з росіянами.

Відповідний твіт він опублікував у ніч на неділю.

"Дуже сумно, що ФБР пропустило всі численні сигнали, які посилав шкільний стрілок із Флориди. Це не прийнятно. Вони витрачають надто багато часу, намагаючись довести російську змову з кампанією Трампа - немає змови. Поверніться до основних принципів і змусьте нас пишатися!", - написав президент США.

Як повідомлялося, 14 лютого в результаті стрілянини в середній школі на півдні Флориди в США загинули щонайменше 17 осіб, понад 20 поранені.

16 лютого спеціальний прокурор США Роберт Мюллер висунув обвинувачення 13 росіянам, які працювали у "фабриці тролів", та ще трьом організаціям у втручанні в вибори президента Сполучених Штатів.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що звинувачення проти росіян не доводять змови його кампанії з Кремлем.

Раніше Трамп заблокував випуск секретної доповіді представників Демократичної партії в Конгресі, яка стосується можливого втручання Росії в американські вибори 2016 року.

Теми: США
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