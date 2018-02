Трамп вирішив, що розслідування його "змови з РФ" відволікало ФБР від Флориди

Президент США Дональд Трамп пов'язав стрілянину у школі Флориди з намаганням ФБР встановити зв'язок його виборчої кампанії з росіянами.

Відповідний твіт він опублікував у ніч на неділю.

"Дуже сумно, що ФБР пропустило всі численні сигнали, які посилав шкільний стрілок із Флориди. Це не прийнятно. Вони витрачають надто багато часу, намагаючись довести російську змову з кампанією Трампа - немає змови. Поверніться до основних принципів і змусьте нас пишатися!", - написав президент США.

Very sad that the FBI missed all of the many signals sent out by the Florida school shooter. This is not acceptable. They are spending too much time trying to prove Russian collusion with the Trump campaign - there is no collusion. Get back to the basics and make us all proud!