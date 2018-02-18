Трамп решил, что расследование его "заговора с РФ" отвлекало ФБР от Флориды

Президент США Дональд Трамп связал стрельбу в школе Флориды с попыткой ФБР установить связь его избирательной кампании с россиянами.

Соответствующий твитт он опубликовал в ночь на воскресенье.

"Очень печально, что ФБР пропустило все многочисленные сигналы, которые посылал школьный стрелок из Флориды. Это не приемлемо. Они тратят слишком много времени, пытаясь доказать русский заговор с кампанией Трампа - нет заговора. Вернитесь к основным принципам и заставьте нас гордиться!", - написал президент США.

Very sad that the FBI missed all of the many signals sent out by the Florida school shooter. This is not acceptable. They are spending too much time trying to prove Russian collusion with the Trump campaign - there is no collusion. Get back to the basics and make us all proud! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 18, 2018

Как сообщалось, 14 февраля в результате стрельбы в средней школе на юге Флориды в США погибли по меньшей мере 17 человек, более 20 ранены.

16 февраля специальный прокурор США Роберт Мюллер выдвинул обвинения против 13 россиян, которые работали в "фабрике троллей", и еще 3 организаций во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что обвинения против россиян не доказывают сговора его кампании с Кремлем.

Ранее Трамп заблокировал выпуск секретного доклада представителей Демократической партии в Конгрессе, который касается возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года.