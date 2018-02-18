Трамп решил, что расследование его "заговора с РФ" отвлекало ФБР от Флориды

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Воскресенье, 18 февраля 2018, 09:20

Президент США Дональд Трамп связал стрельбу в школе Флориды с попыткой ФБР установить связь его избирательной кампании с россиянами.

Соответствующий твитт он опубликовал в ночь на воскресенье.

"Очень печально, что ФБР пропустило все многочисленные сигналы, которые посылал школьный стрелок из Флориды. Это не приемлемо. Они тратят слишком много времени, пытаясь доказать русский заговор с кампанией Трампа - нет заговора. Вернитесь к основным принципам и заставьте нас гордиться!", - написал президент США.

Как сообщалось, 14 февраля в результате стрельбы в средней школе на юге Флориды в США погибли по меньшей мере 17 человек, более 20 ранены.

16 февраля специальный прокурор США Роберт Мюллер выдвинул обвинения против 13 россиян, которые работали в "фабрике троллей", и еще 3 организаций во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что обвинения против россиян не доказывают сговора его кампании с Кремлем.

Ранее Трамп заблокировал выпуск секретного доклада представителей Демократической партии в Конгрессе, который касается возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года.

Темы: США
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