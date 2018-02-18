Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп решил, что расследование его "заговора с РФ" отвлекало ФБР от Флориды

Воскресенье, 18 февраля 2018, 08:20

Президент США Дональд Трамп связал стрельбу в школе Флориды с попыткой ФБР установить связь его избирательной кампании с россиянами.

Соответствующий твитт он опубликовал в ночь на воскресенье.

"Очень печально, что ФБР пропустило все многочисленные сигналы, которые посылал школьный стрелок из Флориды. Это не приемлемо. Они тратят слишком много времени, пытаясь доказать русский заговор с кампанией Трампа - нет заговора. Вернитесь к основным принципам и заставьте нас гордиться!", - написал президент США.

Как сообщалось, 14 февраля в результате стрельбы в средней школе на юге Флориды в США погибли по меньшей мере 17 человек, более 20 ранены.

16 февраля специальный прокурор США Роберт Мюллер выдвинул обвинения против 13 россиян, которые работали в "фабрике троллей", и еще 3 организаций во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что обвинения против россиян не доказывают сговора его кампании с Кремлем.

Ранее Трамп заблокировал выпуск секретного доклада представителей Демократической партии в Конгрессе, который касается возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года.

Темы: США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

Все новости...
США
Парламент Чехии одобрил оборонное соглашение с США
NASAMS, снаряды и техника: США объявили новую военную помощь Украине на $1,3 млрд
Потенциальный кандидат в президенты США преуменьшил значение войны в Украине
Последние новости
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:39
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
Все новости...
Реклама: