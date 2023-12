Трамп решил, что расследование его "заговора с РФ" отвлекало ФБР от Флориды

Президент США Дональд Трамп связал стрельбу в школе Флориды с попыткой ФБР установить связь его избирательной кампании с россиянами.

Соответствующий твитт он опубликовал в ночь на воскресенье.

"Очень печально, что ФБР пропустило все многочисленные сигналы, которые посылал школьный стрелок из Флориды. Это не приемлемо. Они тратят слишком много времени, пытаясь доказать русский заговор с кампанией Трампа - нет заговора. Вернитесь к основным принципам и заставьте нас гордиться!", - написал президент США.

Very sad that the FBI missed all of the many signals sent out by the Florida school shooter. This is not acceptable. They are spending too much time trying to prove Russian collusion with the Trump campaign - there is no collusion. Get back to the basics and make us all proud!