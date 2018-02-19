Харківська ДТП: суд переніс розгляд справи

Київський районний суд Харкова переніс розгляд по суті справи харківської ДТП, в якій загинуло 6 людей, на 27 лютого.

Таке рішення озвучив головуючий суддя Віктор Попрас.

На судове засідання 19 лютого не з'явилися 4 постраждалих. Троє з них подали клопотання, в яких просили розглядати справу у їх відсутність.

Обвинувачені Зайцева і Дронов Скриншот з newsone.ua

Ще одна постраждала Анна Комар заявила, що не може з'явитися на судове засідання і просить про можливість відео-конференції. Вона перебуває у м Кременчуці.

У зв’язку з цим суддя прийняв рішення забезпечити проведення відео-конференції з Автозаводським районним судом Кременчука.

"Суд вважає, що клопотання захисника Комар підлягає задоволенню. Проведення розгляду судового провадження у режимі відео-конференції призначити на 27 лютого, 12:00. Судове засідання оголошується закритим", - сказав суддя Попрас.

Захисник обвинуваченої Олени Зайцевої Юлія Козир назвала перерву у суді неочікуваною, але прогнозує, що зачитування обвинувального акту не забере багато часу.

"Неочікуване рішення. Очікували, що буде повна явка. Оголошення обвинувального акту , думаю, що недовго буде. Він досить короткий. Будемо чекати вироку суду. Позиція Зайцевої не змінилася", – сказала Козир.

Захисник обвинуваченого Геннадія Дронова Сергій Перепелиця заявив, що має низку клопотань до суду.

"Клопотань у нас дуже багато у зв’язку з тими численними порушеннями, які є, на нашу думку. Щодо часу, скільки цей процес ітиме, я не можу спрогнозувати", - сказав Перепелиця.

Як відомо, увечері 18 жовтня 2017 року в Харкові сталася смертельна аварія за участю автомобіля Lexus, який їхав на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала в аварії.

За кермом Lexus перебувала 20-річна жінка, донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Її уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.

20 жовтня суд ухвалив рішення арештувати Зайцеву на два місяці без права внесення застави.

Пізніше в поліції повідомили, що статус водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова, який проходить як свідок, може бути змінений.

6 листопада правоохоронці повідомили Дронову про підозру.

8 листопада Київський районний суд Харкова ухвалив рішення взяти під варту терміном на 2 місяці Дронова без можливості внесення застави.

16 листопада Апеляційний суд Харківської області відмовився пом'якшити запобіжний захід стосовно для водія Volkswagen Touareg.

6 грудня, за висновками експертиз у справі про ДТП у Харкові, в організмі Зайцевої виявили речовини, які містять кодеїн.

13 грудня Київський суд Харкова продовжив міру запобіжного заходу для підозрюваної у скоєнні ДТП у Харкові, у якій загинули 6 осіб, Олени Зайцевої у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 10 лютого 2018 року.

Перед тим на засіданні Зайцева визнала свою провину у скоєнні ДТП.

Також суд продовжив запобіжний захід Дронову.

Наприкінці грудня 2017 року поліція відкрила кримінальне провадження щодо автошколи, в якій навчалася учасниця смертельного ДТП у Харкові Олена Зайцева.

2 лютого підозрювані Зайцева і Дронов отримали обвинувальні акти. Їм загрожує від 5 до 10 років в'язниці.

На підготовчому засіданні 7 лютого суд продовжив обвинуваченим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 7 квітня.