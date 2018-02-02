Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Генпрокурор пояснив конфуз із Гужвою і хоче розшуку

П'ятниця, 2 лютого 2018, 13:28
Генпрокурор пояснив конфуз із Гужвою і хоче розшуку

Генеральна прокуратура домагатиметься конфіскації застави головного редактора видання "Страна" Ігоря Гужви та його міжнародного розшуку.

Про це генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив на прес-конференції 2 лютого.

Він запевнив, що звинувачення зробило усе можливе, щоб продовжити зобов'язання Гужви, який на початку 2018 року втік до Відня.

"Прокурор клопотав про запобіжний захід не за два, не за три тижні, а за місяць. 8 грудня прокурор оголосив про необхідність продовження запобіжного заходу щодо Гужви", – сказав генпрокурор.

"Гужва є фігурантом двох кримінальних проваджень, які розглядаються у судах. Перша – щодо вимагання, якщо не помиляюся, 10 тисяч доларів. І в цій справі в нього були забрані паспорти, але суд ухвалив рішення про заставу – якщо не помиляюся, достатньо високу, декілька сотень тисяч гривень", – уточнив він.

За словами Луценка, "якщо суд обирає заставу, то всі інші запобіжні заходи, включаючи тримання паспортів, анулюються".   

"Інша справа – про несплату податку в особливо крупних розмірах – була в грудні на стадії дебатів. Це остання стадія судового засідання, коли судове слідство завершене. Після завершення судового слідства прокурор не має права подавати письмові клопотання", – заявив голова ГПУ.

За його словами, під час дебатів прокурор наполягав на необхідності продовження запобіжного заходу, який витікав приблизно через місяць, але суддя не відреагувала на це.

Тоді сторона захисту заявила, що не готова до дебатів – і суд переніс засідання, а потім захист Гужви ще 4-5 разів зривав засідання, заявив Луценко.

"Таким чином вони дотягнули до дати, коли закінчився раніше встановлений запобіжний захід, не даючи відкрити засідання для його продовження. І Гужва ганебно, як боягуз, втік з етапу дебатів перед вироком суду", – сказав він.

"А по іншій справі є його застава. Звичайно, зараз ми будемо клопотати про її конфіскацію в бюджет і зміну запобіжного заходу на розшук – спершу державний, а потім міжнародний", – наголосив генпрокурор.

Луценко додав, що Україна через Міністерство закордонних справ повідомила про все це правоохоронцям Австрії.

"Сподіваюся, ця інформація покаже їм відсутність будь-яких політичних переслідувань. Ідеться виключно про економічні злочини та загально-кримінальні злочини у вигляді вимагання", – сказав він.

Генпрокурор також зазначив, що немає претензій до контенту підконтрольного Гужві видання "Страна", бо експертизи не підтвердили наявність у нього матеріалів, які б закликали до зміни конституційного устрою або територіальної цілісності України.

"Ми наполягаємо, що Гужва має відповісти за несплату податків та за вимагання в одного з народних депутатів за не публікацію певних текстів… Він тікає від очевидної відповідальності за скоєне", – заявив Луценко.  

Як стало відомо нещодавно, головний редактор Страна.ua Ігор Гужва виїхав з України до Відня та попросив в Австрії політичного притулку. Термін дії запобіжного заходу закінчився 6 січня, а обидва закордонних паспорти Гужві повернули восени 2017 року.

Головред "Страна.ua" заявляв, що утік через погрози в’язницею й замахи.

Читайте також: Власна "Страна". Що відомо про справу Ігоря Гужви

Гужва заявляв, що у ситуації з вимаганням його підставили.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ГужваЛуценкоГенпрокуратураЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Усі новини...
Гужва
Зеленський ввів у дію санкції проти Шарія й Гужви
Суд скасував міжнародний розшук головреда "Страни" Гужви – ГПУ
Суд не став заочно брати під варту Гужву, який живе у Відні
Останні новини
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
14:00
На MonoBank здійснили масовану DDoS-атаку. Згодом атаку відбили
13:52
відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
13:33
Збій "Київстар": у Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
13:14
Збій "Київстар" може вплинути на банківську систему: Приватбанк роз'яснив, що робити
13:13
фотоНе давали їсти й пити, били струмом по статевих органах: росіянин і колаборант катували херсонців
12:57
Росіяни поцілили у бліндаж гранатою: історія військового, який втратив руку на фронті
Усі новини...
Реклама: