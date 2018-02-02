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Головні новини дня – за 60 секунд

П'ятниця, 2 лютого 2018, 22:06

У Порошенка забрали завод у Криму, Бакуліна хочуть арештувати, "вишки Бойка" – продати - новини, які обговорювали 2 лютого.

Про завод Порошенка. Уряд Росії перевів в федеральну власність "націоналізований" Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе, який належить президенту Петру Порошенку.

Про Бакуліна. Генпрокуратура проситиме Верховну Раду дати дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності депутата від "Опозиційного блоку" Євгена Бакуліна.

Про "вишки Бойка". Україна планує продати дві так звані вишки Бойка – бурові установки для видобутку нафти і газу на чорноморському шельфі, - які були арештовані в 2015 році. Також Генеральна прокуратура на даному етапі слідства не має доказів причетності лідера фракції "Опозиційний блок" Юрія Бойка до корупційної схеми, пов'язаної з купівлею бурових установок.

Про ціни на газ. Україна та Міжнародний валютний фонд опрацьовують питання зміни газових тарифів для промисловості і населення країни.

Про бізнес. Рада бізнес-омбудсмена в четвертому кварталі 2017 року одержала 729 скарг - це більше, ніж за три попередні квартали, і чверть всіх скарг, отриманих з початку роботи бізнес-омбудсмена.

Про Гужву. Генеральна прокуратура домагатиметься конфіскації застави головного редактора видання "Страна" Ігоря Гужви та його міжнародного розшуку.

Про пожежу у "Вікторії". Прокуратура оголосила про підозру інспектору управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у справі про загибель 3 дітей під час пожежі у таборі "Вікторія" в Одесі.

Про роботу депутатів. 330 народних депутатів пропустили більше половини голосувань ВР за місяць. Із них 38 – не проголосували в січні жодного разу (не натискали "за", "проти", "утримався").

Про деукраїнізацію. Під час реставрації станції "Київської" московського метрополітену на одній зі стін змінили зображення на фресці - український вінок на голові дівчини замінили на хустинку.

Про чемпіонів з РФ. Двократний чемпіон Росії в дуельній стрільбі з рушниці Олександр Залічев причетний до терористичної діяльності на Донбасі.

Про Adidas. Україна розглядає заходи проти німецьких компаній Volkswagen і Adidas, які всупереч санкціям працюють в окупованому Криму.

"Українська правда" в Threads

Теми: ПорошенкоГужваБойкогаз
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