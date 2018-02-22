Рассмотрение об отстранении заместителя Труханова тоже перенесли

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Четверг, 22 февраля 2018, 19:19

Рассмотрение ходатайства Национального антикоррупционного бюро об отстранении от должности заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана, подозреваемого в присвоении имущества, перенесли на 1 марта.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь Соломенского райсуда Киева Яна Квитченко.

"В связи с занятостью следственного судьи в другом уголовном производстве", – пояснила Квитченко.

Ранее в четверг суд также перенес рассмотрение ходатайства об отстранении от должности мэра Одессы Геннадия Труханова.

Как известно, НАБУ подозревает Труханова, его заместителя, а также директора департамента коммунальной собственности и главу постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета в присвоении имущества по схеме, причинившей государству 185 млн грн убытков.

Труханова и Вугельмана задержали в аэропорту "Борисполь" 14 февраля: мэр Одессы прилетел из Варшавы, а его заместитель прибыл из Израиля.

Сообщалось о 8 подозреваемых в деле, 6 из которых были задержаны, еще двое находились в розыске.

15 февраля суд отпустил Труханова и Вугельмана на поруки: за городского голову поручился нардеп от БПП Дмитрий Голубов, а за его заместителя – нардепы Пресман и Мирошниченко.

Позже САП подала апелляцию на решение отпустить их на поруки и ходатайство об аресте имущества Труханова и Вугельмана.

Соня Лукашова для УП
Темы: суд Одесса
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