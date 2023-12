Безпілотник ВПС США провів розвідку біля окупованого Криму

Американський безпілотник RQ-4A Global Hawk здійснив політ над Чорним морем уздовж берегової лінії окупованого Росією Кримського півострова.

Про це повідомляє сервіс стеження за переміщенням авіації CivMilAir.

Розвідувальний безпілотник RQ-4A Global Hawk пролетів вздовж узбережжя Криму із заходу на схід, а потім уздовж російського узбережжя до кордону з Грузією.

54,000ft over the Black Sea - around Crimea & along the Russian coastline



🇺🇸 US Air Force

RQ-4 Global Hawk#UAV #drone pic.twitter.com/C1Dq3xVKad