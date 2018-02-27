Безпілотник ВПС США провів розвідку біля окупованого Криму

1562 перегляди
Вівторок, 27 лютого 2018, 04:23

Американський безпілотник RQ-4A Global Hawk здійснив політ над Чорним морем уздовж берегової лінії окупованого Росією Кримського півострова.

Про це повідомляє сервіс стеження за переміщенням авіації CivMilAir.

Розвідувальний безпілотник RQ-4A Global Hawk пролетів вздовж узбережжя Криму із заходу на схід, а потім уздовж російського узбережжя до кордону з Грузією.

Як повідомлялося, 17 лютого такий же стратегічний безпілотник провів багатогодинний розвідувальний політ вздовж лінії зіткнення на Донбасі.

До цього, 11 лютого, безпілотник ВПС США провів розвідувальний політ вздовж лінії розмежування на Донбасі та біля узбережжя окупованого Криму і Краснодарського краю Росії.

Теми: Крим окупація США Росія
powered by lun.ua
По темі
Кримська лінія вогню 26 лютого 2018, 17:30
Прокуратура з'ясувала ще одну роль російських військових у захопленні Криму 26 лютого 2018, 16:18
Міноборони: Армія РФ у Криму загрожує українському узбережжю 26 лютого 2018, 15:38
Усі новини
Головні новини
Мнучін: США запровадять нові санкції проти РФ протягом 30 днів
Безпілотник ВПС США провів розвідку біля окупованого Криму
В Україні арештували хакера, якого шукали 30 країн світу
Головні новини дня – за 60 секунд
Усі новини
сім'я

Як виростити впевнену в собі доньку: 5 порад татусям

здоров'я

Попаримось? 8 неочікуваних переваг сауни