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Безпілотник ВПС США провів розвідку біля окупованого Криму

Вівторок, 27 лютого 2018, 03:23
Безпілотник ВПС США провів розвідку біля окупованого Криму

Американський безпілотник RQ-4A Global Hawk здійснив політ над Чорним морем уздовж берегової лінії окупованого Росією Кримського півострова.

Про це повідомляє сервіс стеження за переміщенням авіації CivMilAir.

Розвідувальний безпілотник RQ-4A Global Hawk пролетів вздовж узбережжя Криму із заходу на схід, а потім уздовж російського узбережжя до кордону з Грузією.

Як повідомлялося, 17 лютого такий же стратегічний безпілотник провів багатогодинний розвідувальний політ вздовж лінії зіткнення на Донбасі.

До цього, 11 лютого, безпілотник ВПС США провів розвідувальний політ вздовж лінії розмежування на Донбасі та біля узбережжя окупованого Криму і Краснодарського краю Росії.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримокупаціяСШАРосія
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