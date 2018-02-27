Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Беспилотник ВВС США провел разведку возле оккупированного Крыма

Вторник, 27 февраля 2018, 03:23
Беспилотник ВВС США провел разведку возле оккупированного Крыма

Американский беспилотник RQ-4A Global Hawk совершил полет над Черным морем вдоль береговой линии оккупированного Россией Крымского полуострова.

Об этом сообщает сервис слежения за перемещением авиации CivMilAir. 

Разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk пролетел вдоль побережья Крыма с запада на восток, а затем вдоль российского побережья до границы с Грузией.

Как сообщалось, 17 февраля такой же стратегический беспилотник провел многочасовой разведывательный полет вдоль линии соприкосновения на Донбассе.

До этого, 11 февраля, беспилотник ВВС США провел разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе и у побережья оккупированного Крыма и Краснодарского края России.

Темы: КрымоккупацияСШАРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Крым
В НАТО пока не видят признаков того, что судьба Крыма может решиться на переговорах
Из-за низкого спроса отели в оккупированном Крыму снизили цены для туристов до 40%
Россияне заявили, что на въезде в Крым застряли более 1300 авто
Последние новости
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
23:07
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
Все новости...
Реклама: