Беспилотник ВВС США провел разведку возле оккупированного Крыма

Американский беспилотник RQ-4A Global Hawk совершил полет над Черным морем вдоль береговой линии оккупированного Россией Крымского полуострова.

Об этом сообщает сервис слежения за перемещением авиации CivMilAir.

Разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk пролетел вдоль побережья Крыма с запада на восток, а затем вдоль российского побережья до границы с Грузией.

54,000ft over the Black Sea - around Crimea & along the Russian coastline



🇺🇸 US Air Force

RQ-4 Global Hawk#UAV #drone pic.twitter.com/C1Dq3xVKad — CivMilAir ✈ (@CivMilAir) 26 лютого 2018 р.

Как сообщалось, 17 февраля такой же стратегический беспилотник провел многочасовой разведывательный полет вдоль линии соприкосновения на Донбассе.

До этого, 11 февраля, беспилотник ВВС США провел разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе и у побережья оккупированного Крыма и Краснодарского края России.