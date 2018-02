Беспилотник ВВС США провел разведку возле оккупированного Крыма

Американский беспилотник RQ-4A Global Hawk совершил полет над Черным морем вдоль береговой линии оккупированного Россией Крымского полуострова.

Об этом сообщает сервис слежения за перемещением авиации CivMilAir.

Разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk пролетел вдоль побережья Крыма с запада на восток, а затем вдоль российского побережья до границы с Грузией.

54,000ft over the Black Sea - around Crimea & along the Russian coastline



🇺🇸 US Air Force

RQ-4 Global Hawk#UAV #drone pic.twitter.com/C1Dq3xVKad