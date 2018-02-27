Головні новини дня – за 60 секунд

Сутички під Верховною Радою, підпал офісу спілки угорців, справа Шеремета, спрощення ввезення імпортних авто - новини, які обговорювали 27 лютого.

Про сутички під Верховною Радою. Народний депутат "Народного фронту" Антон Геращенко заявляє, що перед Верховною Радою влаштували провокацію, в результаті якої отримали поранення правоохоронці.

За його словами, пікетувальники викотили шини до парламенту і намагалися їх підпалити. Правоохоронці завадили цьому. Активісти влаштували сутички.

Внаслідок сутичок постраждало 11 правоохоронців.

Про підпал офісу спілки угорців. В Ужгороді в ніч на вівторок сталася пожежа у будівлі обласного офісу організації закарпатських угорців КМКС.

За попередньою інформацією, на підвіконня офісу встановили саморобний вибуховий пристрій, який здетонував близько 03:12.

Пізніше, агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало поляків, підозрюваних у підпалі будівлі обласного офісу організації закарпатських угорців КМКС.

Про Шеремета. Редактор-засновник "Української правди" Олена Притула вимагає розслідувати загибель журналіста УП Павла Шеремета у 2016 році як терористичний акт.

Про ввезення імпортних авто. Верховна Рада спростила ввезення та реєстрацію імпортних автомобілів. Це скасовує необхідність мати сертифікат підтвердження відповідності екологічним стандартам, який потрібно було пред'являти при ввезенні автомобіля в країну і при держреєстрації.

Про Міністерство ветеранів. Парламент ухвалив Постанову про Звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України щодо створення Міністерства України у справах ветеранів.

Про "ДНР". На окупованій частині Донецької області бойовики затримали 22 працівників так званого "Міністерства вугілля та енергетики ДНР", включаючи керівника Едуарда Голенка.

Про Труханова. Солом’янський районний суд Києва не відсторонив одеського міського голову Геннадія Труханова від посади.

Про Сенцова. Український кінорежисер Олег Сенцов, засуджений в Росії за сфабрикованою справою, не числиться у виправній колонії в Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу РФ, хоча повинен бути там.

Про Порошенка. Президент Петро Порошенко проведе прес-конференцію присвячену викликам 2018 року. Слідкуйте завтра за УП – ми будемо вести онлайн.