Главные новости дня – за 60 секунд

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Вторник, 27 февраля 2018, 21:00

Стычки под Верховной Радой, поджог офиса союза венгров, дело Шеремета, упрощение ввоза импортных авто – новости, которые обсуждали 27 февраля.

О стычках под Верховной Радой. Народный депутат "Народного фронта" Антон Геращенко заявляет, что перед Верховной Радой устроили провокацию, в результате которой получили ранения полицейские.

По его словам, пикетирующие выкатили шины в парламент и пытались их поджечь. Правоохранители помешали этому. Активисты устроили стычки.

В результате столкновений пострадали 11 правоохранителей.

О поджоге офиса союза венгров. В Ужгороде в ночь на вторник произошел пожар в здании областного офиса организации закарпатских венгров КМКС.

По предварительной информации, на подоконник офиса установили самодельное взрывное устройство, которое сдетонировало около 3:12.

Позже агентство внутренней безопасности Польши задержало поляков, подозреваемых в поджоге здания областного офиса организации закарпатских венгров КМКС.

О Шеремете. Редактор-основатель "Украинской правды" Алена Притула требует расследовать гибель журналиста УП Павла Шеремета в 2016 году как террористический акт.

О ввозе импортных авто. Верховная Рада упростила ввоз и регистрацию импортных автомобилей. Это отменяет необходимость иметь сертификат подтверждения соответствия экологическим стандартам, который нужно было предъявлять при ввозе автомобиля в страну и при госрегистрации.

О Министерстве ветеранов. Парламент принял Постановление об Обращении Верховной Рады Украины к Кабинету Министров Украины о создании Министерства Украины по делам ветеранов.

О "ДНР". На оккупированной части Донецкой области боевики задержали 22 работника так называемого "Министерства угля и энергетики ДНР", включая руководителя Эдуарда Голенко.

О Труханове. Соломенский районный суд Киева не отстранил одесского мэра Геннадия Труханова от должности.

О Сенцове. Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, осужденный в России по сфабрикованному делу, не числится в исправительной колонии в Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа РФ, хотя должен быть там.

О Порошенко. Президент Петр Порошенко проведет пресс-конференцию посвященную вызовам 2018 года. Следите завтра за УП – мы будем вести онлайн. 

Темы: Верховная Рада Венгрия Сенцов Порошенко Одесса
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