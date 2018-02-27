Главные новости дня – за 60 секунд
Стычки под Верховной Радой, поджог офиса союза венгров, дело Шеремета, упрощение ввоза импортных авто – новости, которые обсуждали 27 февраля.
О стычках под Верховной Радой. Народный депутат "Народного фронта" Антон Геращенко заявляет, что перед Верховной Радой устроили провокацию, в результате которой получили ранения полицейские.
По его словам, пикетирующие выкатили шины в парламент и пытались их поджечь. Правоохранители помешали этому. Активисты устроили стычки.
В результате столкновений пострадали 11 правоохранителей.
О поджоге офиса союза венгров. В Ужгороде в ночь на вторник произошел пожар в здании областного офиса организации закарпатских венгров КМКС.
По предварительной информации, на подоконник офиса установили самодельное взрывное устройство, которое сдетонировало около 3:12.
Позже агентство внутренней безопасности Польши задержало поляков, подозреваемых в поджоге здания областного офиса организации закарпатских венгров КМКС.
О Шеремете. Редактор-основатель "Украинской правды" Алена Притула требует расследовать гибель журналиста УП Павла Шеремета в 2016 году как террористический акт.
О ввозе импортных авто. Верховная Рада упростила ввоз и регистрацию импортных автомобилей. Это отменяет необходимость иметь сертификат подтверждения соответствия экологическим стандартам, который нужно было предъявлять при ввозе автомобиля в страну и при госрегистрации.
О Министерстве ветеранов. Парламент принял Постановление об Обращении Верховной Рады Украины к Кабинету Министров Украины о создании Министерства Украины по делам ветеранов.
О "ДНР". На оккупированной части Донецкой области боевики задержали 22 работника так называемого "Министерства угля и энергетики ДНР", включая руководителя Эдуарда Голенко.
О Труханове. Соломенский районный суд Киева не отстранил одесского мэра Геннадия Труханова от должности.
О Сенцове. Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, осужденный в России по сфабрикованному делу, не числится в исправительной колонии в Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа РФ, хотя должен быть там.
О Порошенко. Президент Петр Порошенко проведет пресс-конференцию посвященную вызовам 2018 года. Следите завтра за УП – мы будем вести онлайн.