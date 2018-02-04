Через сніг на трасі Київ-Чоп кілометрові затори: фури застрягають на перевалах
На перевалах Закарпаття через погіршення погодних умов утворились кілометрові затори.
Як повідомляє Мukachevo.net, вантажівки блокують смуги через те, що узбіччя не розчищено від снігу.
Складна ситуація на дорогах спостерігається вд Закарпаття в бік Львова до м.Козьова. Найгірша ситуація - поблизу с.Мохнате.
"Транспорт мусить по черзі об'їжджати фури зустрічною смугою, що і створює затори. На місці не працює жодна прибиральна техніка, було помічено лише 1 автівку рятувальників, на різних ділянках траси працює лише поліція", - зазначає місцеве видання.
Станом на 12:00 у ДержНС повідомляли, що через негоду без світла в регіоні лишаються 28 населених пунктів, з них 26 повністю та 2 - частково.
У свою чергу в Укравтодорі заявили, що рух однією полосою на трасі Київ-Чоп було ускладнено через несправність однієї фури.
"Після того, як Служба автодоріг Закарпатської області разом з ДСНС стягнули машину на узбіччя, рух було відновлено обома полосами. Дорогу посипано та очищено, на дорогах державного значення проїзд повністю забезпечено", - заявили в Укравтодорі.
Як відомо, за даними ДержНС, в ніч на 4 лютого через ускладнення погодних умов (дощ, сніг, налипання мокрого снігу) сталося знеструмлення 394 населених пунктів у 7 областях.