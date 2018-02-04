Через сніг на трасі Київ-Чоп кілометрові затори: фури застрягають на перевалах

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Неділя, 4 лютого 2018, 18:18

На перевалах Закарпаття через погіршення погодних умов утворились кілометрові затори.

Як повідомляє Мukachevo.net, вантажівки блокують смуги через те, що узбіччя не розчищено від снігу.

Складна ситуація на дорогах спостерігається вд Закарпаття в бік Львова до м.Козьова. Найгірша ситуація - поблизу с.Мохнате.

 
Складна ситуація на дорогах спостерігається вд Закарпаття в бік Львова до м.Козьова. Найгірша ситуація - поблизу с.Мохнате.
 
 
 
Усі фото - "Мукачево.net"

"Транспорт мусить по черзі об'їжджати фури зустрічною смугою, що і створює затори. На місці не працює жодна прибиральна техніка, було помічено лише 1 автівку рятувальників, на різних ділянках траси працює лише поліція", - зазначає місцеве видання.

Станом на 12:00 у ДержНС повідомляли, що через негоду без світла в регіоні лишаються 28 населених пунктів, з них 26 повністю та 2 - частково.

За даними ДержНС, в ніч на 4 лютого через ускладнення погодних умов (дощ, сніг, налипання мокрого снігу) сталося знеструмлення 394 населених пунктів у 7 областях.

Теми: погода Закарпаття дороги
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