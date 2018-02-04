Через сніг на трасі Київ-Чоп кілометрові затори: фури застрягають на перевалах

На перевалах Закарпаття через погіршення погодних умов утворились кілометрові затори.

Як повідомляє Мukachevo.net, вантажівки блокують смуги через те, що узбіччя не розчищено від снігу.

Складна ситуація на дорогах спостерігається вд Закарпаття в бік Львова до м.Козьова. Найгірша ситуація - поблизу с.Мохнате.

Складна ситуація на дорогах спостерігається вд Закарпаття в бік Львова до м.Козьова. Найгірша ситуація - поблизу с.Мохнате.

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"Транспорт мусить по черзі об'їжджати фури зустрічною смугою, що і створює затори. На місці не працює жодна прибиральна техніка, було помічено лише 1 автівку рятувальників, на різних ділянках траси працює лише поліція", - зазначає місцеве видання.

Станом на 12:00 у ДержНС повідомляли, що через негоду без світла в регіоні лишаються 28 населених пунктів, з них 26 повністю та 2 - частково.

За даними ДержНС, в ніч на 4 лютого через ускладнення погодних умов (дощ, сніг, налипання мокрого снігу) сталося знеструмлення 394 населених пунктів у 7 областях.