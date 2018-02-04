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Через сніг на трасі Київ-Чоп кілометрові затори: фури застрягають на перевалах

Неділя, 4 лютого 2018, 17:18

На перевалах Закарпаття через погіршення погодних умов утворились кілометрові затори.

Як повідомляє Мukachevo.net, вантажівки блокують смуги через те, що узбіччя не розчищено від снігу.

Складна ситуація на дорогах спостерігається вд Закарпаття в бік Львова до м.Козьова. Найгірша ситуація - поблизу с.Мохнате.

 
Складна ситуація на дорогах спостерігається вд Закарпаття в бік Львова до м.Козьова. Найгірша ситуація - поблизу с.Мохнате.
 
 
 
Усі фото - "Мукачево.net"

"Транспорт мусить по черзі об'їжджати фури зустрічною смугою, що і створює затори. На місці не працює жодна прибиральна техніка, було помічено лише 1 автівку рятувальників, на різних ділянках траси працює лише поліція", - зазначає місцеве видання.

Станом на 12:00 у ДержНС повідомляли, що через негоду без світла в регіоні лишаються 28 населених пунктів, з них 26 повністю та 2 - частково.

У свою чергу в Укравтодорі заявили, що рух однією полосою на трасі Київ-Чоп було ускладнено через несправність однієї фури.

"Після того, як Служба автодоріг Закарпатської області разом з ДСНС стягнули машину на узбіччя, рух було відновлено обома полосами. Дорогу посипано та очищено, на дорогах державного значення проїзд повністю забезпечено", - заявили в Укравтодорі. 

Як відомо, за даними ДержНС, в ніч на 4 лютого через ускладнення погодних умов (дощ, сніг, налипання мокрого снігу) сталося знеструмлення 394 населених пунктів у 7 областях.

"Українська правда" в Threads

Теми: погодаЗакарпаттядороги
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