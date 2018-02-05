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У США зіштовхнулись потяги, понад сто осіб постраждали, є загиблі

Понеділок, 5 лютого 2018, 01:11

Двоє людей загинули і більше сотні постраждали в результаті зіткнення пасажирського і товарного поїздів у Південній Кароліні, США.

Про це пише BBC

Поїзд Amtrak, який прямував з Нью-Йорка в Маямі, зіткнувся з вантажним поїздом в місті Кейс, штат Південна Кароліна, в результаті чого загинуло 2 особи та постраждало 116. Всього в поїзді перебувало 147 осіб.

Як повідомлється, загиблі - двоє чоловіків, машиніст і кондуктор, які їхали у передній частини поїзда.

Через зіткнення локомотив і кілька пасажирських вагонів зійшли з рейок. За словами губернатора Південної Кароліни Генрі Макмастера, вантажний потяг стояв на колії поруч з головною залізничною лінією і був порожній. Він повідомив також, що пасажирський поїзд рухався не своєю колією.

Двома днями раніше поїзд Amtrak зіткнувся з вантажівкою в штаті Вірджинія.

Як повідомлялося, в грудні минулого року пасажирський поїзд Amtrak зійшов з рейок і впав на автомагістраль у штаті Вашингтон.

Теми: СШАнадзвичайна подія
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