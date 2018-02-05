Геращенко: Засідання Ради треба починати з оголошення тих, "хто в шезлонгах"

Віце-спікер парламенту Ірина Геращенко запропонувала кожне засідання Верховної Ради розпочинати з оголошення списку нардепів-прогульників.

Про це вона заявила під час виступу на погоджувальній раді 5 лютого.

За її словами, перший сесійний тиждень у 2018 році прогуляли майже 50 народних обранців, які не голосували "в тому числі і за визнання Росії країною-агресором, і за визнання України країною, яка постраждала від цієї агресії".

"Я прошу голову Верховної Ради завтра публічно оприлюднити списки тих народних депутатів, які були в офіційному відрядженні або хворіли, а також тих, які прогуляли", - сказала Геращенко.

"Давайте кожен день починати засідання з оголошення, хто в шезлонгах, а хто у відрядженні або на лікарняному ", - додала вона.

Геращенко зазначила, що недовіра до депутатів починається з безвідповідальності та відсутності дисципліни.

Раніше в Комітеті виборців України назвали ТОП-10 найбільших прогульників засідань Верховної Ради у 2017 році .

За даними КВУ, за 2017 рік відбулося 4 553 голосування – і 56 нардепів пропустили 90% голосувань на них, а один нардеп не проголосував жодного разу.

Для порівняння, у 2015 році один нардеп в середньому брав участь в 55% голосувань за рік, у 2016 році – в 54%, а в 2017 році – лише в 42%.

Раніше в КВУ повідомляли, що за три роки 43 народних депутати пропустили до 99% голосувань Верховної Ради.