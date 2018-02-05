Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Геращенко: Засідання Ради треба починати з оголошення тих, "хто в шезлонгах"

Понеділок, 5 лютого 2018, 12:20

Віце-спікер парламенту Ірина Геращенко запропонувала кожне засідання Верховної Ради розпочинати з оголошення списку нардепів-прогульників.

Про це вона заявила під час виступу на погоджувальній раді 5 лютого.

За її словами, перший сесійний тиждень у 2018 році прогуляли майже 50 народних обранців, які не голосували "в тому числі і за визнання Росії країною-агресором, і за визнання України країною, яка постраждала від цієї агресії".

"Я прошу голову Верховної Ради завтра публічно оприлюднити списки тих народних депутатів, які були в офіційному відрядженні або хворіли, а також тих, які прогуляли", - сказала Геращенко.

"Давайте кожен день починати засідання з оголошення, хто в шезлонгах, а хто у відрядженні або на лікарняному ", - додала вона.

Геращенко зазначила, що недовіра до депутатів починається з безвідповідальності та відсутності дисципліни.

Раніше в Комітеті виборців України назвали ТОП-10 найбільших прогульників засідань Верховної Ради у 2017 році .

За даними КВУ, за 2017 рік відбулося 4 553 голосування – і 56 нардепів пропустили 90% голосувань на них, а один нардеп не проголосував жодного разу.

Для порівняння, у 2015 році один нардеп в середньому брав участь в 55% голосувань за рік, у 2016 році – в 54%, а в 2017 році – лише в 42%.

Раніше в КВУ повідомляли, що за три роки 43 народних депутати пропустили до 99% голосувань Верховної Ради.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ГеращенкоВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

Усі новини...
Геращенко
"Харківські угоди": суд дозволив арештувати ексміністрів Грищенка та Лавриновича
У “ЄС” вимагають відставки голови МВС після розслідування ДТП з Трухіним
Нардепи спробували слідом за Третьяковою прогнати Геращенко, але не змогли
Останні новини
15:04
Європейці більш прихильні до вступу України в ЄС, ніж до інших кандидатів – опитування
14:58
У Києві на сигнали тривоги збій у роботі "Київстару" не вплине
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
14:00
оновленоНа MonoBank здійснили масовану DDoS-атаку. Згодом її відбили
13:59
У Парижі директора престижного вишу відсторонили через звинувачення у домашньому насильстві
13:52
відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
Усі новини...
Реклама: