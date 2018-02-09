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У СБУ заперечують побиття Шепелєва

П'ятниця, 9 лютого 2018, 17:44

У Службі безпеки заявили, що не застосовували силу під час затримання екс-депутата Олександра Шепелєва.

Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська у Facebook.

"Служба безпеки України діє виключно у рамках чинного законодавства, зокрема під час вчорашнього затримання громадянина Олександра Шепелєва нами не застосовувалась сила", - написала вона.

Вона наголосила, що 9 лютого військова прокуратура порушила кримінальне провадження за ст. 147 (Захоплення заручників) Кримінального кодексу за заявою Шепелєва.

"Прокурор визначив підслідність у цьому провадженні за слідчими Службою безпеки. Відповідно, буде призначена  судово-медична експертиза, яка визначить давність нанесення тілесних ушкоджень та їх ступень тяжкості", - пояснила вона.

Речниця додала, що вважає синці Шепелєва не вчорашніми.  

"Від себе особисто можу порадити людям, які не можуть почекати завершення експертизи звернутись до фахівців, які на моє переконання навіть по фото скажуть, що синці явно не вчорашні", - стверджує Гітлянська.

Як відомо, у Печерському райсуді Києва у п’ятницю почалося обраннязапобіжного заходу для затриманого екс-депутата Олександра Шепелєва. Його доставили побитим у залу суду.

Наразі судді перебувають у нарадчій кімнаті.

Як відомо, Шепелєва затримали у середу 8 лютого ввечері. При собі в нього було посвідчення "ДНР".

Раніше у квітні 2017 року російські ЗМІ повідомили про затримання Шепелєва в Москві за ордером на арешт від Печерського районного суду Києва.

Шепелєва звинувачують у замовному вбивстві, розкраданні коштів та державній зраді.

Українська правда

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Теми: СБУШепелевВерховна Рада
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