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В СБУ отрицают избиение Шепелева

Пятница, 9 февраля 2018, 17:44

В Службе безопасности заявили, что не применяли силу при задержании экс-депутата Александра Шепелева.

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в Facebook.

"Служба безопасности Украины действует исключительно в рамках действующего законодательства, в частности во время вчерашнего задержания гражданина Александра Шепелева нами не применялась сила", - написала она.

Она отметила, что 9 февраля военная прокуратура возбудила уголовное производство по ст. 147 (Захват заложников) Уголовного кодекса по заявлению Шепелева.

"Прокурор определил подследственность в этом производстве за следователями Службы безопасности. Соответственно, будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит давность нанесения телесных повреждений и их степень тяжести", - пояснила она.

Пресс-секретарь добавила, что считает синяки Шепелева не вчерашними.

"От себя лично могу посоветовать людям, которые не могут подождать завершения экспертизы обратиться к специалистам, которые по моему убеждению даже по фото скажут, что синяки явно не вчерашние", - утверждает Гитлянская.

Как известно, в Печерском райсуде Киева в пятницу началось избрании меры пресечения для задержанного экс-депутата Александра Шепелева. Его доставили избитым в зал суда.

Как известно, Шепелева задержали в среду 8 февраля вечером. При себе у него было удостоверение "ДНР".

Ранее в апреле 2017 российские СМИ сообщили о задержании Шепелева в Москве по ордеру на арест от Печерского районного суда Киева.

Шепелева обвиняют в заказном убийстве, хищении средств и государственной измене.

Украинская правда

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Темы: СБУШепелевВерховная Рада
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