Шепелєву у суді стало зле
Під час засідання суду екс-депутату Олександру Шепелєву стало зле.
Про це повідомляє "112-Україна".
"Судове засідання триває вже десяту годину. Надвечір затриманому стало зле, адвокати викликали до нього медиків. Шепелєва оглядали понад півтори години", - йдеться у повідомленні.
Захист екс-депутата заявив про відвід судді і наразі в залі суду чекають на нового голову засідання.
Як відомо, у Печерському райсуді Києва у п’ятницю почалося обрання запобіжного заходу для затриманого екс-депутата Олександра Шепелєва. Його доставили побитим у залу суду.
Шепелєва затримали у середу 8 лютого ввечері. При собі в нього було посвідчення "ДНР".
Раніше у квітні 2017 року російські ЗМІ повідомили про затримання Шепелєва в Москві за ордером на арешт від Печерського районного суду Києва.
Шепелєва звинувачують у замовному вбивстві, розкраданні коштів та державній зраді.