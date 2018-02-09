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Шепелєву у суді стало зле

П'ятниця, 9 лютого 2018, 22:11

Під час засідання суду екс-депутату Олександру Шепелєву стало зле.

Про це повідомляє "112-Україна".

"Судове засідання триває вже десяту годину. Надвечір затриманому стало зле, адвокати викликали до нього медиків. Шепелєва оглядали понад півтори години", - йдеться у повідомленні.

Захист екс-депутата заявив про відвід судді і наразі в залі суду чекають на нового голову засідання.

Як відомо, у Печерському райсуді Києва у п’ятницю почалося обрання запобіжного заходу для затриманого екс-депутата Олександра Шепелєва. Його доставили побитим у залу суду.

Шепелєва затримали у середу 8 лютого ввечері. При собі в нього було посвідчення "ДНР".

Раніше у квітні 2017 року російські ЗМІ повідомили про затримання Шепелєва в Москві за ордером на арешт від Печерського районного суду Києва.

Шепелєва звинувачують у замовному вбивстві, розкраданні коштів та державній зраді.

Марія Думанська, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: судВерховна Рада
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