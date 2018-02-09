Шепелеву в суде стало плохо

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Пятница, 9 февраля 2018, 23:11

Во время заседания суда экс-депутату Александру Шепелеву стало плохо.

Об этом сообщает "112-Украина".

"Судебное заседание продолжается уже десять часов. К вечеру задержанному стало плохо, адвокаты вызвали к нему медиков. Шепелева осматривали более полутора часов", - говорится в сообщении.

Защита экс-депутата заявила об отводе судьи и теперь в зале суда ждут нового председателя заседания.

Как известно, в Печерском райсуде Киева в пятницу началось избрании меры пресечения для задержанного экс-депутата Александра Шепелева. Его доставили избитым в зал суда.

Шепелева задержали в среду 8 февраля вечером. При себе у него было удостоверение "ДНР".

Ранее в апреле 2017 российские СМИ сообщили о задержании Шепелева в Москве по ордеру на арест от Печерского районного суда Киева.

Шепелева обвиняют в заказном убийстве, хищении средств и государственной измене.

Мария Думанская, УП
Темы: суд Верховная Рада
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