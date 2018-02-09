Шепелеву в суде стало плохо
Во время заседания суда экс-депутату Александру Шепелеву стало плохо.
Об этом сообщает "112-Украина".
"Судебное заседание продолжается уже десять часов. К вечеру задержанному стало плохо, адвокаты вызвали к нему медиков. Шепелева осматривали более полутора часов", - говорится в сообщении.
Защита экс-депутата заявила об отводе судьи и теперь в зале суда ждут нового председателя заседания.
Как известно, в Печерском райсуде Киева в пятницу началось избрании меры пресечения для задержанного экс-депутата Александра Шепелева. Его доставили избитым в зал суда.
Шепелева задержали в среду 8 февраля вечером. При себе у него было удостоверение "ДНР".
Ранее в апреле 2017 российские СМИ сообщили о задержании Шепелева в Москве по ордеру на арест от Печерского районного суда Киева.
Шепелева обвиняют в заказном убийстве, хищении средств и государственной измене.