Суд призначив перше судове засідання по суті у справі Коханівського

Перше засідання Святошинського районного суду Києва по суті у справі про стрілянину щодо командира добровольчого батальйону ОУН Миколи Коханівського, призначене на 5 березня.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Зазначається, що 28 лютого у суді відбулося підготовче судове засідання по справі Коханівського.

Під час нього захист командира батальйону ОУН клопотав про повернення обвинувального акту прокурору через його "невідповідність вимогам Кримінально-процесуального кодексу України".

Водночас прокурор клопотав про обрання Коханівському запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронних засобів контролю за місцем проживання.

Своє клопотання у прокуратурі пояснювали тим, що є ризики "переховування обвинуваченого від суду, знищення або спотворення ним речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вчинення ним іншого злочину, а також ризику незаконно впливу на потерпілого та свідків".

Суд заслухав позиції обох сторін та дійшов висновку, що обвинувальний акт відповідає вимогам КПК.

"Відтак суд застосував до Коханівського М.М. запобіжний захід у виді домашнього арешту у певний час доби без застосування електронних засобів контролю для належного виконання обвинуваченим своїх процесуальних обов’язків, а також призначив судовий розгляд на 5 березня 2018 р.", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Як відомо, 21 жовтня у Києві біля станції метро "Академмістечко" правоохоронці затримали командира добровольчого батальйону ОУН Миколу Коханівського після стрілянини й сутички з Русланом Качмалою, в якій обидва отримали травми.

23 жовтня суддя перенесла засідання на 9:00 вівторка, а соратники Коханівського вимагали негайно розглянути питання і звільнити лідера "Добровольчого руху ОУН" з-під варти.

24 жовтня прибічники Коханівського забарикадувалися в приміщенні Святошинського райсуду. Поліцейські силою зачистили зали засідань і затримали 30 активістів.

Низка народних депутатів заявили, що готові взяти на поруки лідера добровольчого руху "ОУН" Миколу Коханівського. Серед них - нардепи від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук, Андрій Лозовой, Дмитро Лінько, нардеп від "Батьківщини" Ігор Луценко, а також дисидент Степан Хмара та депутат Броварської міськради та професор Олег Однороженко.

25 жовтня 2017 року Святошинський районний суд Києва обрав для Миколи Коханівського запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.