Головні новини дня – за 60 секунд

Україна займає 2 місце в медальному заліку на Паралімпійських іграх, збірна з біатлону бойкотує етап Кубка світу в Росії, законопроекти по ДБР не проголосували, МВФ проти податку на виведений капітал - новини, які обговорювали 13 березня.

Про ДБР. Народні депутати не проголосували за жоден з трьох законопроектів щодо змін до закону про Державне бюро розслідування і повернули їх в комітет для повторного доопрацювання.

На розгляд нардепів пропонувалися три проекти закону про внесення змін до закону про ДБР - технічний законопроект №5395, депутатський № 7450 та урядовий № 6430.

За словами експертів, у урядовому законопроекті пропонується повернути небезпечну практику впливу керівництва на слідчих через розмір премії та інших доплат, які зможуть складати більшу частину зарплати.

Про податок на виведений капітал. Президент Петро Порошенко відклав подання законопроекту про податок на виведений капітал до парламенту через позицію міжнародних партнерів. Так, МВФ висловлює серйозну стурбованість з приводу втрат доходів державного бюджету.

Про "Нафтогаз" та "Газпром". Процес розірвання контрактів Газпрому і НАК "Нафтогаз України" займе 1,5-2 роки.

Про бойкот Кубку світу в Росії. Міністр молоді і спорту Ігор Жданов заявляє, що США, Канада та Чехія бойкотуватимуть етап Кубка світу у Росії, і Україні також варто це зробити. Тому, збірна України з біатлону не буде брати участь в етапі Кубку світу у російській Тюмені.

Про перемоги. Наймолодший спортсмен української збірної Тарас Радь виборов для України четверту золоту медаль на XII Паралімпійських іграх у Пхьончхані.

А українка Оксана Шишкова принесла збірній України п’яту золоту медаль. Загалом Україна посідає 2 місце у медальному заліку, здобувши 5 золотих, 4 срібних і 6 бронзових медалі.

Про смерть росіян у Лондоні. У Лондоні знайшли мертвим у власному будинку російського бізнесмена Миколу Глушкова, який був близьким другом з покійним олігархом Борисом Березовським.

Про справу Скрипаля. Вчора ввечорі британський прем'єр Тереза ​​Мей заявила, що Британія готова офіційно звинуватити РФ в отруєнні колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки і ввести санкції. Мей також заявила, що Великобританія до вечора вівторка чекає від Москви пояснень. У РФ вирішили, що не будуть відповідати на ультиматум доти, доки Великобританія не забезпечить доступу до речовини, якою були отруєні екс-співробітник ГРУ і його донька.

Про Трампа. Президент США Дональд Трамп вирішив призначити державним секретарем директора Центрального розвідуправління Майка Помпео замість Рекса Тіллерсона.