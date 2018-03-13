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Главные новости дня – за 60 секунд

Вторник, 13 марта 2018, 20:04

Украина занимает 2 место в медальном зачете на Паралимпийских играх, сборная по биатлону бойкотирует этап Кубка мира в России, законопроекты по ГБР не проголосовали, МВФ против налога на выведенный капитал в Украине – новости, которые обсуждали 13 марта.

О ГБР. Народные депутаты не проголосовали ни за один из трех законопроектов об изменениях в закон о Государственном бюро расследования и вернули их в комитет для повторной доработки.

На рассмотрение нардепов предлагались три проекта закона о внесении изменений в закон о ГБР - технический законопроект №5395, депутатский №7450 и правительственный № 6430.

По словам экспертов, в правительственном законопроекте предлагается вернуть опасную практику влияния руководства на следователей путем размера премии и других доплат, которые смогут составлять большую часть зарплаты.

О налоге на выведенный капитал. Президент Петр Порошенко отложил подачу законопроекта о налоге на выведенный капитал в парламент из-за позиции международных партнеров. Так, МВФ выражает серьезную обеспокоенность по поводу потерь доходов государственного бюджета.

О "Нафтогазе" и "Газпроме". Процесс расторжения контрактов Газпрома и НАК "Нафтогаз Украины" займет 1,5-2 года.

О бойкоте Кубка мира в России. Министр молодежи и спорта Игорь Жданов заявляет, что США, Канада и Чехия будут бойкотировать этап Кубка мира в России, и Украине также стоит это сделать. Поэтому, сборная Украины по биатлону не будет принимать участие в этапе Кубка мира в российской Тюмени.

О победах. Самый молодой спортсмен украинской сборной Тарас Радь завоевал для Украины четвертую золотую медаль на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане. Украинка Оксана Шишкова принесла сборной пятую золотую медаль.

В целом Украина занимает 2 место в медальном зачете, получив 5 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых медали.

О смерти русских в Лондоне. В Лондоне нашли мертвым в собственном доме российского бизнесмена Николая Глушкова, который был близким другом покойного олигарха Бориса Березовского.

О деле Скрипаля. Вчера вечером британский премьер Тереза Мэй заявила, что Британия готова официально обвинить РФ в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери и ввести санкции. Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника ждет от Москвы объяснений. РФ решила, что не будет отвечать на ультиматум до тех пор, пока Великобритания не обеспечит доступа к веществу, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ и его дочь.

О Трампе. Президент США Дональд Трамп решил назначить государственным секретарем директора Центрального разведуправления Майка Помпео вместо Рекса Тиллерсона.

Темы: ГБРГазпромНефтегазРосcияшпионаж
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