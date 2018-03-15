Савченко можуть оголосити підозру в підготовці держперевороту – Геращенко

Народному депутату Надії Савченко можуть пред'явити підозру в причетності до підготовки державного перевороту.

Про це нардеп, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив журналістам у кулуарах Верховної Ради в четвер.

"Я думаю, що у генерального прокурора достатньо підстав для того, щоб звинувачувати ту ж Савченко. Не виключаю, що слідом за Бакуліним (Євгеном, народним депутатом – ред.) ми побачимо пропозицію про зняття депутатської недоторканності з неї... Її підозрюють у співучасті в організації та підготовці перевороту", - заявив він.

За словами депутата, Савченко останній рік їздила військовими частинами, займалася агітацією і підривною діяльністю.

Він вважає, що російські ЗМІ "разом з російськими спецслужбами розкрутили пані Савченко, коли вона сиділа в тюрмі в Росії".

Геращенко звернув увагу на те, що суди РФ ні на одному судовому процесі над українськими політв'язнями не давали можливості здійснювати прямі телетрансляції, надягати футболки з тризубом, співати український гімн.

"Тільки на процесі Савченко російський суд дозволяв присутність усіх медіа. Світові, українські, західні (ЗМІ - ред.) з неї зробили інформаційну бомбу, розкрутили і кинули в наш інформаційний простір", - сказав він.

Депутат не виключив, що якщо підтвердяться підозри щодо Савченко, то президент Петро Порошенко відкличе звання "Герой України", яке він їй присвоїв.

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Інтерфакс-Україна