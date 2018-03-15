Савченко можуть оголосити підозру в підготовці держперевороту – Геращенко

Народному депутату Надії Савченко можуть пред'явити підозру в причетності до підготовки державного перевороту.

Про це нардеп, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив журналістам у кулуарах Верховної Ради в четвер.

"Я думаю, що у генерального прокурора достатньо підстав для того, щоб звинувачувати ту ж Савченко. Не виключаю, що слідом за Бакуліним (Євгеном, народним депутатом – ред.) ми побачимо пропозицію про зняття депутатської недоторканності з неї... Її підозрюють у співучасті в організації та підготовці перевороту", - заявив він.

За словами депутата, Савченко останній рік їздила військовими частинами, займалася агітацією і підривною діяльністю.

Він вважає, що російські ЗМІ "разом з російськими спецслужбами розкрутили пані Савченко, коли вона сиділа в тюрмі в Росії".

Геращенко звернув увагу на те, що суди РФ ні на одному судовому процесі над українськими політв'язнями не давали можливості здійснювати прямі телетрансляції, надягати футболки з тризубом, співати український гімн.

"Тільки на процесі Савченко російський суд дозволяв присутність усіх медіа. Світові, українські, західні (ЗМІ - ред.) з неї зробили інформаційну бомбу, розкрутили і кинули в наш інформаційний простір", - сказав він.

Депутат не виключив, що якщо підтвердяться підозри щодо Савченко, то президент Петро Порошенко відкличе звання "Герой України", яке він їй присвоїв.

Як відомо, народного депутата Надію Савченко викликали на допит до Служби безпеки України у справі Володимира Рубана.

Згодом сама Савченко повідомила, що дізналася про виклик зі ЗМІ, які "не є надійним джерелом інформації" і додала, що з 12 по 16 березня перебуває "із запланованою робочою поїздкою до Європейського парламенту в Страсбурзі, де проходять парламентські сесії ЄС".

Також вона забажала, щоб повістку про виклик до СБУ їй передали особисто в руки.

В СБУ повідомили, що якщо Савченко не з'явиться на допит, то її буде направлена повторна повістка. Вона була направлена на 15 березня.

8 березня керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана було затримано на КПВВ з арсеналом зброї.

Рубану було повідомлено про підозру за ч.1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю", та ч.1 ст.14 "Готування до злочину", ч.3 ст.258 "Терористичний акт".

Рішенням Шевченківського райсуду Києва Рубана взято під варту на 60 діб без визначення розміру застави.

У справі також фігурує помічник Савченко Олег Мєзенцев як один зі співучасників групи, яка готувала злочин та причетна до перевезення зброї з непідконтрольної території України.

Читати також: "Історія Рубана: проросійські підручники та зброя в меблях"

Інтерфакс-Україна