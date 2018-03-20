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Суд залишив Рубана під вартою

Вівторок, 20 березня 2018, 11:23
Суд залишив Рубана під вартою

Апеляційний суд Києва залишив під вартою керівника "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана, підозрюваного у вчиненні низки злочинів проти держави та її громадян.

Таке рішення озвучив головуючий суддя Віктор Глиняний 20 березня.

"Ухвалу Шевченківського суду про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 6 травня 2018 року залишити без змін. Подану апеляційну скаргу захисника Погосяна залишити без задоволення. Клопотання народного депутата Савченко про взяття на поруки залишити без задоволення", - сказав Глиняний. 

 
скриншот з трансляції "Радіо Свобода"

Він також нагадав, що ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає. 

 
скриншот з трансляції "Радіо Свобода"

На початку засідання нардеп Надія Савченко просила відпустити Рубана на поруки. Прокурори проти цього заперечували.

Також прокурор заявив, що 15 березня Рубану повідомили про нову підозру за кількома статями. Зокрема, про підготовку до повалення державної влади, про підготовку теракту, сприяння терористичній організації ДНР, незаконне поводження зі зброєю та ін.

Як відомо, Керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана затримали 8 березня на КПВВ з арсеналом зброї. Йому повідомили про підозру за ч.1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю", та ч.1 ст.14 "Готування до злочину", ч.3 ст.258 "Терористичний акт".

Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що під час затримання на КПВВ був там як водій та мав лише перевезти товар з непідконтрольної території Донбасу.

9 березня рішенням Шевченківськоо райсуду Києва Рубана було взято під варту на 60 діб без визначення розміру застави.

Читайте також: Історія Рубана: проросійські підручники та зброя в меблях

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Рубансуд
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