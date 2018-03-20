Суд оставил Рубана под стражей

Апелляционный суд Киева оставил под стражей руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, подозреваемого в совершении ряда преступлений против государства и его граждан.

Такое решение озвучил председательствующий судья Виктор Глиняный 20 марта.

"Решение Шевченковского суда о мере пресечения в виде содержания под стражей до 6 мая 2018 года оставить без изменений. Апелляционную жалобу защитника Погосяна оставить без удовлетворения. Ходатайство народного депутата Савченко о взятии на поруки оставить без удовлетворения", - сказал Глиняный.

скриншот с трансляции "Радио Свобода"

Он также напомнил, что решение апелляционного суда обжалованию не подлежит.

скриншот с трансляции "Радио Свобода"

В начале западения нардеп Надежда Савченко просила отпустить Рубана на поруки. Прокуроры выступали против этого.

Также прокурор заявил, что 15 марта Рубану сообщили о новом подозрении по нескольким статьям. В частности, о подготовке к свержению государственной власти, о подготовке теракта, о содействии террористической организации ДНР, о незаконном обращении с оружием и др.

Как известно, руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан 8 марта на КПВВ "Майорское" с арсеналом оружия. Ему было сообщено о подозрении по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", и ч.1 ст.14 "Подготовка к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт".

Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что во время задержания на КПВВ был там как водитель и должен был только перевезти товар с неподконтрольной территории Донбасса.

9 марта решением Шевченковского райсуда Киева Рубан был взят под стражу на 60 суток без определения размера залога.

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