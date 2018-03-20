Савченко попросила віддати Рубана на поруки

Народний депутат Надія Савченко просить віддати на поруки керівника "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана, підозрюваного у вчиненні низки злочинів проти держави та її громадян.

Про це на засіданні Апеляційного суду Києва 20 березня заявив захисник Рубана Віталій Погосян.

"До мене звернулася народний депутат Савченко Надія, яка надала клопотання про взяття Рубана Володимира на особисту поруку", - сказав він.

Погосян надав суду письмове клопотання Савченко і просив надати їй слово.

У свою чергу прокурори заперечують проти взяття Надією Савченко Рубана на поруки.

Вони аргументують це тим, що, за даним слідства, Савченко "безпосередньо причетна до вчинення злочинів, у яких підозрюється Рубан".

Прокурори також додали, що у ВР перебуває подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко.

Як відомо, Керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана затримали 8 березня на КПВВ з арсеналом зброї. Йому повідомили про підозру за ч.1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю", та ч.1 ст.14 "Готування до злочину", ч.3 ст.258 "Терористичний акт".

Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що під час затримання на КПВВ був там як водій та мав лише перевезти товар з непідконтрольної території Донбасу.

9 березня рішенням Шевченківськоо райсуду Києва Рубана було взято під варту на 60 діб без визначення розміру застави.

15 березня Рубану повідомили про нову підозру за кількома статями. Зокрема, про підготовку до повалення державної влади, про підготовку теракту, сприяння терористичній організації ДНР, незаконне поводження зі зброєю та ін.

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