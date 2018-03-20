В СБУ не розсекречують деталі справи Рубана

Служба безпеки України не надає інформацію щодо фігурантів справи керівника "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана та інших подробиць слідства.

Про це йдеться у відповіді СБУ на інформаційний запит "Української правди".

У відповіді за підписом речниці відомства Олени Гітлянської йдеться, що "відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливими".

"З огляду на зазначені правові обмеження запитувані відомості наразі не може бути надано", – відповіли в Службі безпеки.

УП зверталась до правоохоронців з проханням повідомити, чи проводились, та коли саме обшуки в інших фігурантів справи, зокрема, Олега Мезенцева (помічника нардепа Надії Савченко), Валерія Шашкіна, Г. П. Березня та С. В. Ляща.

Серед запитуваної інформації був також юридичний статус перелічених фігурантів та наявність нових підозрюваних у справі.

УП також цікавилась тим, де був оглянутий автомобіль, в якому знайшли зброю 23 листопада 2017 року, та де весь цей час зброя перебувала.

Крім того, у запиті йшлось про те, чи встановлено, чому ціллю теракту було обрано Порошенка, Турчинова, Яценюка та Авакова, та чи співпрацював зі слідством спецпризначинець "Кедр". Останній, за словами Рубана, вмовив його поїхати на окуповану частину Донеччини.

Як відомо, Керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана затримали 8 березня на КПВВ з арсеналом зброї. Йому повідомили про підозру за ч.1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю", та ч.1 ст.14 "Готування до злочину", ч.3 ст.258 "Терористичний акт".

Пізніше на засіданні Апеляційного суду Києва прокурор заявив, що Рубану 15 березня повідомили про нову підозру: змова про вчинення насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади (ч. 1 ст. 109), готування до вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109) за попередньою змовою осіб.

Також Рубана підозрюють у підготовці до посягання на життя державних та громадських діячів за попередньою змовою осіб (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112), підготовці до теракту (ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258), сприяння терористичній організації ДНР (ч.1 ст. 258-3) та незаконному поводженню зі зброєю за попередньою змовою осіб (ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 263).

Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що під час затримання на КПВВ був там як водій та мав лише перевезти товар з непідконтрольної території Донбасу.

9 березня рішенням Шевченківськоо райсуду Києва Рубана було взято під варту на 60 діб без визначення розміру застави.

20 березня Апеляційний суд Києва також залишив Рубана під вартою, не задоволивши скаргу захисника.

Читайте також: Історія Рубана: проросійські підручники та зброя в меблях.