В СБУ не рассекречивают детали дела Рубана

Служба безопасности Украины не предоставляет информацию о фигурантах дела руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана и других подробностей следствия.

Об этом говорится в ответе СБУ на информационный запрос "Украинской правды".

В ответе за подписью спикера ведомства Елены Гитлянской говорится, что "сведения досудебного расследования можно разглашать только с письменного разрешения следователя или прокурора и в том объеме, в котором они признают возможным".

"Учитывая указанные правовые ограничения запрашиваемые сведения пока не могуть быть предоставлены", – ответили в Службе безопасности.

УП обращалась к правоохранителям с просьбой сообщить, проводились ли, и когда именно обыски у других фигурантов дела, в частности, Олега Мезенцева (помощника нардепа Надежды Савченко), Валерия Шашкина, Г. П. Березня и С. В. Леща.

Среди запрашиваемой информации был также юридический статус перечисленных фигурантов и наличие новых подозреваемых в деле.

УП также интересовалась тем, где был осмотрен автомобиль, в котором нашли оружие 23 ноября 2017 года, и где все это время оружие находилось.

Кроме того, в запросе говорилось о том, установлено ли, почему целью теракта были выбраны Порошенко, Турчинов, Яценюк и Аваков, и сотрудничал ли со следствием спецназовец "Кедр". Последний, по словам Рубана, уговорил его поехать на оккупированную часть Донбасса.

Как известно, руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан 8 марта на КПВВ "Майорское" с арсеналом оружия. Ему было сообщено о подозрении по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", и ч.1 ст.14 "Подготовка к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт".

Позже заседании Апелляционного суда Киеве прокурор заявил, что Рубану 15 марта сообщили о новом подозрении: заговор о совершении насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти (ч. 1 ст. 109), подготовка к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109) по предварительному сговору лиц.

Также Рубана подозревают в подготовке к посягательству на жизнь государственных и общественных деятелей по предварительному сговору лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112), подготовке к теракту (ч. 1 ст. 14, ч . 3 ст. 258), содействии террористической организации "ДНР" (ч.1 ст. 258-3) и незаконном обращении с оружием по предварительному сговору лиц (ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 263).



Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что во время задержания на КПВВ был там как водитель и должен был только перевезти товар с неподконтрольной территории Донбасса.

9 марта решением Шевченковского райсуда Киева Рубан был взят под стражу на 60 суток без определения размера залога.

20 марта Апелляционный суд Киева также оставил Рубана под стражей.

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