Луценко хоче вийти на "ляльковода" Савченко. Натякає на Медведчука?

Генпрокурор Юрій Луценко просить Верховну Раду дати дозвіл на притягнення до відповідальності депутата Надії Савченко, щоб вийти на "ляльковода", який розхитує Україну зсередини.

Про це він сказав перед голосуванням за дозвіл на арешт Савченко.

За словами Луценка, українсько-російська війна триває понад 4 роки, і завдяки українській армії і міжнародній спільноті для Путіна захоплення України стало практично неможливим.

"Тому основні зусилля агресора останні роки зосереджуються на підриванні країни зсередини", - сказав Луценко.

Він нагадав, що нещодавно правоохоронці викрили велику антиукраїнську мережу.

"Терористичний дует "Рубана-Савченко" не є окремим епізодом. Впевнений, що він координується з усіма іншими елементами антиукраїнської діяльності. І СБУ, і військова прокуратура мають на меті встановити того ляльковода, який заряджає листівками, грошима, мінами, гранатами проти української держави", - сказав Луценко.

Він запевнив, що затримання Рубана і подання на арешт Савченко – лише початок.

"Ми здогадуємося, хто цей ляльковод, бо чуємо тут гасла так званого "Українського вибору" (головою "Українського вибору" є політик, екс-нардеп і кум Путіна Віктор Медвечук, - ред.). Ми щойно чули не один раз у промовах нардепа – суб’єкта мого подання – про збройний переворот на Майдані, про олігархів, про Порошенка, що розв’язав війну, – все це вже ми чули у Сімферополі, Луганську і Донецьку", - сказав генпрокурор.

За його словами, "ляльковод" поки що схований за лаштунками.

"Знаю і зроблю все, щоб прийти сюди і не просто назвати прізвище, а оголосити про порушення кримінальної справи і притягнення до відповідальності головного ворога України, який організовує цей внутрішній підривний антиукраїнський фронт", - сказав Луценко.

Він відзначив, що історія України знає багато подібних випадків, коли "знаходилась людина, яка вдягала на себе личину патріота і взривала Україну, і після цього приходила чергова окупація, яка заковувала українців у ярмо".

Як відомо, 22 березня Верховна Рада дозволила арештувати Савченко.

15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Надія Савченко планувала теракт у парламенті, і вніс подання щодо неї.

20 березня Савченко заявила, що люди з оточення президента мали завдання ліквідувати її – і тому готували провокацію та підбурювали її на організацію "перевороту".

Вона стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

За словами Савченко, вона ніколи б не підірвала гранати в Верховній Раді, якби там були невинуваті люди.

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