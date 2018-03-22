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В СБУ із Савченко проводять слідчі дії – адвокат

Четвер, 22 березня 2018, 19:16
В СБУ із Савченко проводять слідчі дії – адвокат

Надія Савченко перебуває в Управлінні Служби безпеки України в Києві, з нею проводяться слідчі дії.

Про це повідомив журналістам її адвокат Дмитро Бугай.

"Генеральний прокурор Юрій Луценко пред’явив Надії Савченко підозру, оскільки відносно депутатів Верховної Ради є особливий порядок пред’явлення підозри. Після цього було її затримання в порядку статті 208 і проведено допит. Завтра орієнтовно о 9 годині буде проведено засідання у Шевченківському районному суді з метою обрання запобіжного заходу", - розповів захисник.

Слідство клопоче за підтримкою прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Адвокат додав, що він разом із колегами отримав подання з додатками і збирається їх вивчати.

За словами Бугая, Луценко не брав участі у допиті Савченко.

У коментарі журналістам адвокати нардепа заявляють, що затримання Савченко було незаконне.

Як відомо, у четвер Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури на зняття з Савченко депутатської недоторканності, її затримання й арешт.

Перед голосуванням генпрокурор Юрій Луценко презентував у Верховній Раді відеодокази причетності Савченко до підготовки терористичного акту.

У четвер вранці регламентний комітет Ради дав дозвіл на зняття недоторканності, затримання та арешт нардепа Савченко.

15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Надія Савченко планувала теракт у парламенті, і вніс подання щодо неї.

Луценко також заявив, що до передачі зброї Савченко на окупованій території причетні російські військові.

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Ігри в тероризм. Що інкримінують Савченко

Марія Думанська, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Савченко НадіяГенпрокуратура
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