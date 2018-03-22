В СБУ із Савченко проводять слідчі дії – адвокат
Надія Савченко перебуває в Управлінні Служби безпеки України в Києві, з нею проводяться слідчі дії.
Про це повідомив журналістам її адвокат Дмитро Бугай.
"Генеральний прокурор Юрій Луценко пред’явив Надії Савченко підозру, оскільки відносно депутатів Верховної Ради є особливий порядок пред’явлення підозри. Після цього було її затримання в порядку статті 208 і проведено допит. Завтра орієнтовно о 9 годині буде проведено засідання у Шевченківському районному суді з метою обрання запобіжного заходу", - розповів захисник.
Слідство клопочить за підтримкою прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Адвокат додав, що він разом із колегами отримав подання з додатками і збирається їх вивчати.
За словами Бугая, Луценко не брав участі у допиті Савченко.
У коментарі журналістам адвокати нардепа заявляють, що затримання Савченко було незаконне.
Як відомо, у четвер Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури на зняття з Савченко депутатської недоторканності, її затримання й арешт.
Перед голосуванням генпрокурор Юрій Луценко презентував у Верховній Раді відеодокази причетності Савченко до підготовки терористичного акту.
У четвер вранці регламентний комітет Ради дав дозвіл на зняття недоторканності, затримання та арешт нардепа Савченко.
15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Надія Савченко планувала теракт у парламенті, і вніс подання щодо неї.
Луценко також заявив, що до передачі зброї Савченко на окупованій території причетні російські військові.
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