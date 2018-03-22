В СБУ с Савченко проводят следственные действия - адвокат

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Четверг, 22 марта 2018, 20:16

Надежда Савченко находится в Управлении Службы безопасности Украины в Киеве, с ней проводятся следственные действия.

Об этом сообщил журналистам ее адвокат Дмитрий Бугай.

"Генеральный прокурор Юрий Луценко предъявил Надежде Савченко подозрение, поскольку в отношении депутатов Верховной Рады есть особый порядок предъявления подозрения. После этого было ее задержание в порядке статьи 208 и проведен допрос. Завтра ориентировочно в 9:00 будет проведено заседание в Шевченковском районном суде с целью избрания меры пресечения", - рассказал защитник.

Следствие ходатайствует при поддержке прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Адвокат добавил, что он вместе с коллегами получил представление с приложениями и собирается их изучать.

По словам Бугая, Луценко не участвовал в допросе Савченко.

В комментарии журналистам адвокаты нардепа заявляют, что задержание Савченко было незаконно.

Как известно, Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие с Савченко депутатской неприкосновенности, ее задержание и арест.

Фракция "Оппозиционного блока" дала 7 из 10 голосов против ареста Савченко.

Перед голосованием генпрокурор Юрий Луценко представил в Верховной Раде видеодоказательства причастности Савченко к подготовке террористического акта.

В четверг утром регламентный комитет Рады дал разрешение на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа Савченко.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала теракт в парламенте, и внес представление о ней.

Луценко также завил, что к передаче оружия Савченко на оккупированной территории причастны российские военные.

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Игры в терроризм. Что инкриминируют Савченко.

Мария Думанская, УП
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Темы: Савченко Генпрокуратура
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