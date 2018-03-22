В СБУ с Савченко проводят следственные действия - адвокат
Надежда Савченко находится в Управлении Службы безопасности Украины в Киеве, с ней проводятся следственные действия.
Об этом сообщил журналистам ее адвокат Дмитрий Бугай.
"Генеральный прокурор Юрий Луценко предъявил Надежде Савченко подозрение, поскольку в отношении депутатов Верховной Рады есть особый порядок предъявления подозрения. После этого было ее задержание в порядке статьи 208 и проведен допрос. Завтра ориентировочно в 9:00 будет проведено заседание в Шевченковском районном суде с целью избрания меры пресечения", - рассказал защитник.
Следствие ходатайствует при поддержке прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Адвокат добавил, что он вместе с коллегами получил представление с приложениями и собирается их изучать.
По словам Бугая, Луценко не участвовал в допросе Савченко.
В комментарии журналистам адвокаты нардепа заявляют, что задержание Савченко было незаконно.
Как известно, Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие с Савченко депутатской неприкосновенности, ее задержание и арест.
Фракция "Оппозиционного блока" дала 7 из 10 голосов против ареста Савченко.
Перед голосованием генпрокурор Юрий Луценко представил в Верховной Раде видеодоказательства причастности Савченко к подготовке террористического акта.
В четверг утром регламентный комитет Рады дал разрешение на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа Савченко.
15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала теракт в парламенте, и внес представление о ней.
Луценко также завил, что к передаче оружия Савченко на оккупированной территории причастны российские военные.
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