Головні новини дня – за 60 секунд

Україна висилає 13 російських дипломатів, люди що критикують владу - вороги, боснійський сценарій для Донбасу від Путіна, Портнова звинуватили в державній зраді - новини, які обговорювали 26 березня.

Про російських дипломатів. 14 держав Європейського союзу вирішили видворити російських дипломатів у відповідь на отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля і його доньки у Британії.

Україна видворяє 13 російських дипломатів. Усі вони є представниками спецслужб РФ, повідомила речниця Міністерства закордонних справ Мар'яна Беца.

США прийняли рішення про висилку 60 російських дипломатів та закриття останнього дипломатичного форпосту Москви на західному узбережжі країни.

Міністр закордонних справ Великої Британії заявив, що скоординована висилка російських дипломатів із США, Канади та ряду європейських країн є "найбільшою колективною висилкою російських шпигунів, яка коли-небудь мала місце".

Про ворогів. Радник президента Петра Порошенка Юрій Бірюков вважає людей, які критикують діючу владу, ворогами держави.

Про Донбас. Президент РФ Володимир Путін прагнутиме залишити за Кремлем "зони впливу" у світі, тому готовий йти на поступки в питанні Донбасу, реалізовуючи боснійський чи косовський сценарій.

Про це йдеться у статті американського журналу "TIME".

"Але він не готовий йти на поступки в питанні Криму. Путін вважає: оскільки населення Криму задоволене анексією РФ, то це означає, що справедливість була забезпечена й нічого не потрібно змінювати", - пише видання.

Про Портнова. Відносно першого заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова розпочато кримінальне провадження за статтею "державна зрада".

Про Савченко. Ситуація з арештом народного депутата Надії Савченко не вплине негативно на Україну на міжнародній арені, але пояснити її доведеться, заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе журналістам у понеділок.

Про пожежу у Кемерово. Пожежа в торгово-розважальному центрі "Зимова вишня" в російському Кемерово забрала життя 64 людей, серед яких діти.

У будівлі ТЦ завалилися два з трьох кінозалів – вони провалилися з четвертого на третій поверх.

У перші години після початку пожежі стало відомо, що займання, швидше за все, виникло в дитячій ігровій зоні поруч із кінотеатром.