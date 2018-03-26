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Главные новости дня – за 60 секунд

Понедельник, 26 марта 2018, 21:03

Украина выдворяет 13 российских дипломатов, люди что критикуют власть – враги, боснийский сценарий для Донбасса от Путина, Портнова обвинили в государственной измене  – новости, которые обсуждали 26 марта.

О российских дипломатах. 14 государств Европейского Союза решили выдворить российских дипломатов в ответ на отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Британии.

Украина выдворяет 13 российских дипломатов. Все они являются представителями спецслужб РФ, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца.

США приняли решение о высылке 60 российских дипломатов и закрытии последнего дипломатического форпоста Москвы на западном побережье страны.

Министр иностранных дел Великобритании заявил, что скоординированная высылка российских дипломатов из США, Канады и ряда европейских стран является "наибольшей коллективной высылкой российских шпионов, которая когда-либо имела место".

О врагах. Советник президента Петра Порошенко Юрий Бирюков считает людей, которые критикуют действующую власть, врагами государства.

О Донбассе. Президент РФ Владимир Путин стремиться оставить за Кремлем "зоны влияния" в мире, поэтому готов идти на уступки в вопросе Донбасса, реализуя боснийский или косовский сценарий.

Об этом говорится в статье американского журнала "TIME".

"Но он не готов идти на уступки в вопросе Крыма. Путин считает: поскольку население Крыма довольно аннексией РФ, то это означает, что справедливость была обеспечена и ничего не нужно менять", - пишет издание.

О Портнове. В отношении первого заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова начато уголовное производство по статье "государственная измена".

О Савченко. Ситуация с арестом народного депутата Надежды Савченко не повлияет негативно на Украину на международной арене, но объяснить ее придется, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе журналистам в понедельник.

О пожаре в Кемерово. Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово унес жизни 64 человек, среди которых дети.

В здании ТРЦ завалились два из трех кинозалов – они провалились с четвертого на третий этаж. Работы по разбору завалов продолжаются.

В первые часы после начала пожара стало известно, что возгорание, скорее всего, возникло в детской игровой зоне рядом с кинотеатром.

Темы: РосcияЕССШАдипломатические отношенияПортнов
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