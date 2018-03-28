Головні новини дня – за 60 секунд

Декларації громадських активістів, новий глава НАЗК, пожежа в Києві, пікет перед телеканалом ZIK, "Азов" не отримає зброю від США, російський біженець в Україні - новини, які обговорювали 28 березня.

Новина дня. Європейський комісар з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган зробив вкрай жорстку заяву у зв’язку з провалом у виконанні українським керівництвом власних обіцянок.

Заява з’явилася через те, що вже 1 квітня спливе термін подання е-декларацій громадськими активістами, що працюють в сфері протидії корупції.

Єврокомісар також нагадав, що дії України суперечать Угоді про асоціацію.

Це мало певний ефект, бо пізніше Порошенко заявив, що Верховна Рада має ухвалити рішення про скасування е-декларування для антикорупціонерів, хоча до закінчення терміну подачі звітів залишилося лише 3 дні, а найближче засідання парламенту стартує через 6.

Про НАЗК. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції на 2 роки обрано члена НАЗК Олександра Мангула.

Наталія Корчак склала з себе повноваження глави агентства і тепер продовжить діяльність як член НАЗК.

Про "Азов". Ухвалений Конгресом США закон про виділення Україні військової допомоги на 621 мільйон доларів не стосується загону спецпризначення Національної гвардії "Азов".

Про українських пранкерів. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно українського пранкера, якого звинувачують у поширенні інформації про "сотні загиблих" під час пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерові.

Про російських дипломатів. 26 країн видворяють 143 російських співробітника розвідки, які видавали себе за дипломатів, у зв'язку з отруєнням у Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

А ще директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін визнав, що серед висланих західними країнами представників російських дипмісій є офіцери зовнішньої розвідки. Це особи, які були офіційно представлені в цих країнах як співробітники СЗР, які забезпечували взаємодію зі спецслужбами цих країн на так званому партнерському каналі.

Про російських курсантів. Курсант російського прикордонного училища попросив статус біженця в Україні. Росіянин повідомив, що за останні два роки мінімум 6-7 разів брав участь у мітингах опозиції та відчував, що за ним слідкують російські спецслужби.

Про ціни на газ. Кабінет міністрів продовжив спецзобов'язання "Нафтогазу" на продаж газу населенню, а також залишив незмінним тариф до червня 2018 року.

Про Нафтогаз та Газпром. Російський "Газпром" продовжує відмовлятися від виконання остаточних та зобов’язуючих рішення арбітрів у двох комерційних суперечках із "Нафтогазом". Крім того Нафтогаз заявляє, що Газпром запропонував внести зміни до контрактів або розірвати їх – і таким чином скасувати рішення трибуналу.

Про ZIK. Представники "Братства" Дмитра Корчинського почали пікетування київського офісу телеканалу ZIK, розташованого в Жовтневому палаці в Києві.

Корчинський написав у Facebook, що його люди починають цілодобове пікетування ZIKу, оскільки в нього з'явилася інформація, що Віктор Медведчук зібрався купити телеканал.

Про вогонь. В районі станції метро "Лівобережна" сталася пожежа.

У ДСНС повідомили, що пожежа сталася в "одноповерховому магазині на площі 100 м. кв", інформації про постраждалих немає. О 18:21 пожежу ліквідували, розповіли в ДСНС.

Про воду. У п'ятницю та суботу в деяких районах Києва частково обмежать водопостачання. Сам "Київводоканал" зазначає, що це найбільш масштабне відключення споживачів від централізованого водопостачання в історії міста Києва.