Главные новости дня – за 60 секунд

Декларации общественных активистов, новый глава НАПК, пожар в Киеве, пикет перед телеканалом ZIK, "Азов" не получит оружие от США, российский беженец в Украине – новости, которые обсуждали 28 марта.

О декларациях общественных активистов. Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан сделал крайне жесткое заявление в связи с провалом в исполнении украинским руководством собственных обещаний. Заявление появилось из-за того, что уже 1 апреля истечет срок подачи электронной деклараций общественными активистами, работающими в сфере противодействия коррупции.

Еврокомиссар также напомнил, что действия Украины противоречат Соглашению об ассоциации.

Кажется это возымело эффект, потому что Порошенко заявил, что Верховная Рада должна принять решение об отмене е-декларирования для антикоррупционеров, хотя до истечения срока подачи отчетов осталось всего 3 дня, а ближайшее заседание парламента стартует через 6.

О НАПК. Председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на последующие 2 года избран член НАПК Александр Мангул. Наталья Корчак сложила с себя полномочия главы агентства и теперь продолжит деятельность как член НАПК.

Об "Азове". Принятый Конгрессом США закон о выделении Украине военной помощи на 621 миллион долларов не касается отряда спецназначения Национальной гвардии "Азов".

Об украинских пранкерах. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинского пранкера, которого обвиняют в распространении информации о "сотнях погибших" при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.

О российских дипломатах. 26 стран выдворили 143 российских сотрудника разведки, которые выдавали себя за дипломатов, в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин признал, что среди высланных западными странами представителей российских дипмиссий есть офицеры внешней разведки. По его словам – это лица, которые были официально представлены в этих странах как сотрудники СВР, которые обеспечивали взаимодействие со спецслужбами этих стран на так называемом партнерском канале.

О российских курсантах. Курсант российского пограничного училища попросил статус беженца в Украине. Россиянин сообщил, что за последние два года минимум 6-7 раз участвовал в митингах оппозиции и чувствовал, что за ним следят российские спецслужбы.

О ценах на газ. Кабинет министров продлил спецобязательства "Нафтогаза" на продажу газа населению, а также оставил неизменным тариф до июня 2018 года.

О Нафтогазе и Газпроме. Российский "Газпром" продолжает отказываться от выполнения окончательных и обязывающих решение арбитров в двух коммерческих спорах с "Нафтогазом".

Кроме того, Нафтогаз заявляет, что Газпром предложил внести изменения в контракты или разорвать их – и таким образом отменить решение трибунала.

О ZIK. Представители "Братства" Дмитрия Корчинского начали пикетирование киевского офиса телеканала ZIK, расположенного в Октябрьском дворце в Киеве.

Корчинский написал в Facebook, что его активисты начинают круглосуточное пикетирование ZIKа, поскольку у него появилась информация, что Виктор Медведчук собрался купить телеканал.

Об огне. В районе станции метро "Левобережная" в Киеве произошел пожар. Позже в ДСНС сообщили, что пожар произошел в "одноэтажном магазине на площади 100 м. кв", информации о пострадавших нет. В 18:21 пожар был ликвидирован, рассказали в ГСЧС.

О воде. В пятницу и субботу в некоторых районах Киева частично ограничат водоснабжение. Сам "Киевводоканал" отмечает, что это наиболее масштабное отключение потребителей от централизованного водоснабжения в истории города Киева.