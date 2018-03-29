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Пожар в Кемерово: Украина не выдаст пранкера Вольнова

Четверг, 29 марта 2018, 16:59

Украина не выдаст России пранкера Евгения Вольнова, которого там подозревают в разжигании ненависти или вражды из-за распространения информации о "сотнях погибших" во время пожара в Кемерово.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь Генерального прокурор Лариса Сарган.

"Запрос на его выдачу они нам не направят, поскольку понимают, что мы по Конституции своих граждан не выдаем (ст. 25 Конституции и ст. 10 УК – УП)... И, соответственно, дело против него они нам также не передадут", – отметила Сарган.

Она объяснила, что российские правоохранители могут попросить допросить пранкера, предоставить ему характеристику и передать эти материалы для осуждения в Украине.

"Наше предположение, что они вряд ли будут это делать", – добавила пресс-секретарь генпрокурора.

Кроме того, по словам Сарган, Вольнову все еще не сообщили о подозрении.

"Следственный комитет России должен направить в рамках международной правовой помощи Генеральной прокуратуре документы и сам текст подозрения, который уже через нас должен быть объявлен", – рассказала Сарган.

Ранее в следственном комитете России заявили, что украинский пранкер Евгений Вольнов распространил информацию о 300 погибших во время пожара в Кемерово.

Позже в России возбудили уголовное дело в отношении украинского пранкера, заочно арестовали его и объявили в международный розыск.

Его заочно обвиняют по ч.1 статьи 282 Уголовного кодекса РФ (возбуждение ненависти либо вражды). Наказание за этим обвинением предусматривает штраф в размере от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Как известно, 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар.

В общем российский СК сообщал о 67 заявлениях о пропаже людей на пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", в то время, как по данным российских правоохранителей, в морге находятся 59 погибших.

По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

29 марта стало известно, что три человека, которые считались пропавшими после пожара в Кемерово, найдены живыми.

27 марта на площади Советов прошел массовый стихийный митинг, на котором выступали родственники погибших.

Президент России Владимир Путин заявил, что считает причиной пожара в торговом центре "Зимняя вишня" халатность людей.

По делу о пожаре в торгово-развлекательном центре задержали пять человек.

Соня Лукашова, для УП

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Темы: пожарРосcия
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