Німецькі соціал-демократи дали згоду на "велику коаліцію" з Меркель

У Німеччині соціал-демократи дали згоду на створення "великої коаліції" з блоком канцлерки Ангели Меркель ХДС/ХСС.

Про це повідомляє Politico.eu.

"За" створення "великої коаліції" проголосували 66 відсотків членів партії, "проти" - 34 відсотка.

Участь у голосування взяти більш ніж 460 000 членів СДПН (близько 78%).

Таке рішення соціал-демократів відкриває шлях для створення нового уряду Німеччини, що почне діяти в середині березня.

Нагадаємо, СДПН, яка отримала найгірший післявоєнний результат на загальних виборах у вересні, отримавши трохи більше ніж 20 відсотків, спочатку виключила створення ще однієї "великої коаліції" з ХДС/ХСС.

Однак, після того, як спроби утворити так звану коаліцію "Ямайка" у складі ХДС/ХСС, Зелених та Вільної демократичної партії (ВДП), провалилися, соціал-демократи погодились на переговори, щоб не допустити повторні вибори.

Варто зазначити, що такий довгий процес створення коаліції після вересневих виборів означає, що встановлений термін для уряду, який закінчується восени 2021 року, буде коротшим, ніж зазвичай.

Новий уряд повинен розпочати роботу 14 березня, коли Бундестаг, парламент Німеччини, як очікується, переобере Меркель на посаду канцлерки.

Нагадаємо, блок ХДС/ХСС вже схвалив коаліційну угоду і навіть назвав своїх кандидатів на посаду міністрів у новому федеральному уряді.

Європейська правда