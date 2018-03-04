Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Німецькі соціал-демократи дали згоду на "велику коаліцію" з Меркель

Неділя, 4 березня 2018, 10:35

У Німеччині соціал-демократи дали згоду на створення "великої коаліції" з блоком канцлерки Ангели Меркель ХДС/ХСС.

Про це повідомляє Politico.eu.

"За" створення "великої коаліції" проголосували 66 відсотків членів партії, "проти" - 34 відсотка.

Участь у голосування взяти більш ніж 460 000 членів СДПН (близько 78%).

Таке рішення соціал-демократів відкриває шлях для створення нового уряду Німеччини, що почне діяти в середині березня.

Нагадаємо, СДПН, яка отримала найгірший післявоєнний результат на загальних виборах у вересні, отримавши трохи більше ніж 20 відсотків, спочатку виключила створення ще однієї "великої коаліції" з ХДС/ХСС.

Однак, після того, як спроби утворити так звану коаліцію "Ямайка" у складі ХДС/ХСС, Зелених та Вільної демократичної партії (ВДП), провалилися, соціал-демократи погодились на переговори, щоб не допустити повторні вибори.

Варто зазначити, що такий довгий процес створення коаліції після вересневих виборів означає, що встановлений термін для уряду, який закінчується восени 2021 року, буде коротшим, ніж зазвичай.

Новий уряд повинен розпочати роботу 14 березня, коли Бундестаг, парламент Німеччини, як очікується, переобере Меркель на посаду канцлерки.

Нагадаємо, блок ХДС/ХСС вже схвалив коаліційну угоду і навіть назвав своїх кандидатів на посаду міністрів у новому федеральному уряді.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Німеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

Усі новини...
Німеччина
Німеччина схвалила закупівлю боєприпасів для України
Німеччина боїться війни з РФ, а тому хоче відтермінувати вступ України до НАТО – ЗМІ
Більшість німців підтримують вступ України до НАТО – опитування
Останні новини
17:57
У США двох учительок звільнили через підробіток на контенті для дорослих
17:56
На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
17:14
фотоУ Росії в дитсадку роздали дітям грамоти з гербом України: у закладі почали перевірку
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
Усі новини...
Реклама: