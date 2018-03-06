Пєсков відреагував на "дисертацію ректора" для Путіна

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Вівторок, 6 березня 2018, 10:08

Кремль спростовує заяви про те, що президент Росії Володимир Путін не сам написав кандидатську дисертацію.

Про це в коментарі журналістам заявив прес-секретар президента Дмитро Пєсков, повідомляє "Медуза".

"Тут нема чого коментувати, це не так", - сказав Пєсков.

Як відомо, раніше дочка ректора Санкт-Петербурзького гірничого університету Володимира Литвиненка Ольга заявила, що її батько особисто написав дисертацію президента Росії Володимира Путіна.

Теми: Росія Путін
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