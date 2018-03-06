Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пєсков відреагував на "дисертацію ректора" для Путіна

Вівторок, 6 березня 2018, 09:08

Кремль спростовує заяви про те, що президент Росії Володимир Путін не сам написав кандидатську дисертацію.

Про це в коментарі журналістам заявив прес-секретар президента Дмитро Пєсков, повідомляє "Медуза".

"Тут нема чого коментувати, це не так", - сказав Пєсков.

Як відомо, раніше дочка ректора Санкт-Петербурзького гірничого університету Володимира Литвиненка Ольга заявила, що її батько особисто написав дисертацію президента Росії Володимира Путіна.

Теми: РосіяПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
Росія
Росіяни ймовірно намагаються створити буферну зону навколо Луганщини – розвідка Британії
Зеленський ініціював скликання ради Україна-НАТО через дії РФ у Чорному морі
Лукашенко прилетів до Путіна в Петербург
Останні новини
18:05
Бойко за 2022 рік задекларував мільйони рублів у російському банку
17:57
У США двох учительок звільнили через підробіток на контенті для дорослих
17:56
На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
17:14
фотоУ Росії в дитсадку роздали дітям грамоти з гербом України: у закладі почали перевірку
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
Усі новини...
Реклама: