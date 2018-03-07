"Лідерка, яка надихає" – у Кабміні вигадали новий челендж

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Середа, 7 березня 2018, 14:39

Віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко пропонує громадянам розповісти про українок, які їх надихають, і наповнити 8 березня новим смислом.

"Сьогодні започатковую челендж #Лідерка_яка_надихає", – написав він у Twitter.

"Пропоную всім небайдужим долучитись до нього та розповісти про українок, які надихають саме вас. Давайте зробимо це не лише у свято, а й протягом усього року", – додав Зубко.

Він передав челендж своїй дружині Людмилі Зубко та міністру культури Євгену Нищуку, а також іншим "колегам і колежанкам з уряду та парламенту".

"Пропоную знайти і наповнити Міжнародний день боротьби за права жінок власним, унікальним смислом. Давайте і на перспективу шукати своє свято з глибокими українськими традиціями і цінностями, та знайдемо лідерку, яка нас надихає!", – закликав Зубко.

Для Зубка такою лідеркою є поетеса Ліна Костенко.

Раніше міністр юстиції Павло Петренко повідомив, що привітав колег-жінок.

"У системі юстиції понад 75% – це жінки, які щоденно надихають нас, чоловіків, на нові звершення. Любимо Вас і цінуємо. Дякуємо, що Ви в нас є! Зі святом!", – написав він у Twitter.

Як відомо, у Верховній Раді лунали пропозиції скасувати святковий день на 8 березня. Український інститут національної пам'яті на чолі з Володимиром В’ятровичем підготував законопроект про скасування в Україні державних свят 8 березня, 1 і 9 травня.

Під час обговорення українці не підтримали заміну 8 березня на Шевченківський день (9 березня), як і запровадження Дня сім'ї у вересні.

Зрештою, парламент виключив зі святкових днів лише 2 травня, а 25 грудня зробив вихідним з нагоди Різдва західного обряду.

Днями на сайті президента зареєстрували петицію з проханням "не скасовувати свято та вихідний 8 березня". Ініціатор петиції Анастасія Окул закликає не лише зберегти 8 березня як Міжнародний день жінок, а й зробити 19 листопада вихідним як Міжнародний день чоловіків.

Олено Рощенко, УП
Теми: святкування історія Кабінет міністрів
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