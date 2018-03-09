Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція Британії: 21 людина звернулася до лікарів після отруєння екс-шпигуна

П'ятниця, 9 березня 2018, 00:14

Щонайменше 21 людина, зокрема поліцейські, потребували допомоги лікарів через дію нервово-паралітичної речовини, яка була використана для нападу на колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочку.

Про це пише Радіо Свобода.

Керівник поліції графства Вілтшир, де стався напад, Кір Прітчард 8 березня повідомив, що низка постраждалих "пройшли процес лікування у лікарнях… Вони здають аналізи крові, їм надають допомогу, підтримку й поради".

Троє з постраждалих, за його словами, залишаються в лікарні: це Скрипаль, його дочка Юлія і поліцейський Нік Бейлі, який одним із перших прибув на місце події.

При цьому 66-річний Скрипаль і його 33-річна дочка, за даними британської влади, перебувають у критичному стані. Поліцейський перебуває при свідомості, розмовляє, але його стан і далі серйозний, повідомила міністр внутрішніх справ Амбер Радд.

Про те, дії якої саме речовини зазнали постраждалі, британська влада не повідомляє.

Міністр внутрішніх справ Великої Британії Амбер Радд, зі свого боку, під час виступу в парламенті назвала використання нервово-паралітичного газу на британській території "нахабним і нерозсудливим вчинком".

"Це був замах на вбивство найбільш жорстоким і публічним способом", – сказала Радд.

Водночас вона закликала уникати спекуляцій на тему того, хто може стояти за цим злочином.

Радд додала, що після того, як стане відомо, хто відповідальний за отруєння Скрипаля, британська влада "буде діяти належним чином".

Як відомо, екс-шпигун РФ, офіцер ГРУ Сергій Скрипаль та його донька перебувають у критичному стані через  ймовірне отруєння невідомою речовиною у Великій Британії, де він проживав в останні роки.

У Кремлі заявили, що не мають інформації щодо того, чим займався Скрипаль та з чим може бути пов'язана трагічна ситуація.

Голова міжнародного комітету палати громад Великої Британії Том Тугендхат заявив, що таємнича хвороба колишнього російського шпигуна містить всі ознаки російської причетності.

Глава МЗС Британії Джонсон заявив, що Лондон має намір вжити жорсткі заходи в разі, якщо вдасться встановити причетність Росії до отруєння Скрипаля.

Речовину, якою ймовірно отруїли Скрипаля, використовували під час штурму захопленого терористами театрального центру в Москві на Дубровці в 2002 році -  йдеться про сильнодіючий синтетичний наркотик фентаніл, дія якого значно сильніше за дію героїну.

Поліція Британії заявила, що у спробі вбивства колишнього російського шпигуна та його дочки використали нервово-паралітичну речовину.

Депутати британського парламенту вимагають від глави міністерства внутрішніх справ Амбер Радд провести ретельне розслідування 14 несподіваних або підозрілих смертей, які британська поліція не вважала підозрілими, але спецслужби США вважають потенційно пов'язаними з Росією.

"Українська правда" в Threads

Теми: Велика БританіяРосіяшпигунство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
Велика Британія
Британія накладатиме санкції на Іран за військову допомогу Росії
Британія назвала ім’я нового посла в Україні
Британія та Польща виступили за пришвидшений вступ України в НАТО
Останні новини
18:18
Фінляндія вироблятиме вдвічі більше боєприпасів для допомоги Україні
18:14
У Франції батьки поскаржилися на вчителя, який показав учням картину із зображенням голого тіла
18:05
Бойко за 2022 рік задекларував мільйони рублів у російському банку
17:57
У США двох учительок звільнили через підробіток на контенті для дорослих
17:56
На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
Усі новини...
Реклама: