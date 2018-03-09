Поліція Британії: 21 людина звернулася до лікарів після отруєння екс-шпигуна

Щонайменше 21 людина, зокрема поліцейські, потребували допомоги лікарів через дію нервово-паралітичної речовини, яка була використана для нападу на колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочку.

Про це пише Радіо Свобода.

Керівник поліції графства Вілтшир, де стався напад, Кір Прітчард 8 березня повідомив, що низка постраждалих "пройшли процес лікування у лікарнях… Вони здають аналізи крові, їм надають допомогу, підтримку й поради".

Троє з постраждалих, за його словами, залишаються в лікарні: це Скрипаль, його дочка Юлія і поліцейський Нік Бейлі, який одним із перших прибув на місце події.

При цьому 66-річний Скрипаль і його 33-річна дочка, за даними британської влади, перебувають у критичному стані. Поліцейський перебуває при свідомості, розмовляє, але його стан і далі серйозний, повідомила міністр внутрішніх справ Амбер Радд.

Про те, дії якої саме речовини зазнали постраждалі, британська влада не повідомляє.

Міністр внутрішніх справ Великої Британії Амбер Радд, зі свого боку, під час виступу в парламенті назвала використання нервово-паралітичного газу на британській території "нахабним і нерозсудливим вчинком".

"Це був замах на вбивство найбільш жорстоким і публічним способом", – сказала Радд.

Водночас вона закликала уникати спекуляцій на тему того, хто може стояти за цим злочином.

Радд додала, що після того, як стане відомо, хто відповідальний за отруєння Скрипаля, британська влада "буде діяти належним чином".

Як відомо, екс-шпигун РФ, офіцер ГРУ Сергій Скрипаль та його донька перебувають у критичному стані через ймовірне отруєння невідомою речовиною у Великій Британії, де він проживав в останні роки.

У Кремлі заявили, що не мають інформації щодо того, чим займався Скрипаль та з чим може бути пов'язана трагічна ситуація.

Голова міжнародного комітету палати громад Великої Британії Том Тугендхат заявив, що таємнича хвороба колишнього російського шпигуна містить всі ознаки російської причетності.

Глава МЗС Британії Джонсон заявив, що Лондон має намір вжити жорсткі заходи в разі, якщо вдасться встановити причетність Росії до отруєння Скрипаля.

Речовину, якою ймовірно отруїли Скрипаля, використовували під час штурму захопленого терористами театрального центру в Москві на Дубровці в 2002 році - йдеться про сильнодіючий синтетичний наркотик фентаніл, дія якого значно сильніше за дію героїну.

Поліція Британії заявила, що у спробі вбивства колишнього російського шпигуна та його дочки використали нервово-паралітичну речовину.

Депутати британського парламенту вимагають від глави міністерства внутрішніх справ Амбер Радд провести ретельне розслідування 14 несподіваних або підозрілих смертей, які британська поліція не вважала підозрілими, але спецслужби США вважають потенційно пов'язаними з Росією.