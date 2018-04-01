У Великобританії подумають про нові санкції для РФ: Все залежатиме від Росії

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Неділя, 1 квітня 2018, 21:45

У питанні запровадження нових санкцій щодо Росії у справі про отруєння екс-офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньки все буде залежати від подальших кроків РФ.

Про це в ефірі телеканалу ICTV ввечері 1 квітня заявила посол Великобританії в Україні Джудіт Гоф, пише Інтерфакс-Україна

"Поки ми не оголошували нових санкцій, крім тих, які вже запроваджено, але очевидно, що все буде залежати від подальших кроків Росії. Головне, про що ми будемо у подальшому піклуватися - це наша національна безпека", - заявила Гоф.

Посол уточнила, що висилка російських дипломатів - не просто акт солідарності з Великобританією.

"Це також дуже чітка відповідь на те, що ми вважаємо загрозою нашій колективній безпеці. Це результат не лише хорошою дипломатії, а й колективного почуття, що ми зіткнулися з новим і дуже важким викликом Росії", - зазначила вона.

Також Гоф зазначила, що Великобританія не має наміру обмежувати своїх футбольних фанатів і команди щодо відвідування ЧС-2018, який має пройти в Росії.

"Щодо ідеї про те, що ми нібито намагаємося зірвати Чемпіонат світу з футболу - це нонсенс. Британці - істинна футбольна нація, і ми хочемо дивитися хороший футбол, тут немає конспірології. Але ми не будемо відправляти офіційні делегації, членів уряду і королівської сім'ї на Чемпіонат світу. Разом з тим ми не прагнемо обмежувати англійська футбольних фанатів і команди, проте намагаємося бути впевненими у їхній безпеці", - зазначила посол.

Як відомо, у Великій Британії поклали відповідальність за отруєння екс-офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньки на президента РФ Володимира Путіна. 

Британія вислала 23 російських дипломатів і призупинила дипломатичні контакти з Москвою на високому рівні.  

Окрім цього понад 20 країн світу заявили про рішення вислати російських дипломатів у відповідь на отруєння Скрипалів. 

Детальніше читайте у статі "Європейської правди"

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Теми: Велика Британія санкції Росія скандал
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