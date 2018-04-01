"Шахтар" легко переміг "Зорю" у завершальному матчі 25 туру УПЛ

У завершальному матчі 25-го туру УПЛ донецький "Шахтар" доволі легко переміг "Зорю", здолавши луганчан з рахунком 3:0.

Ще у першому таймі рахунок міг стати розгромним, лише чудова гра голкіпера "Зорі" Андрія Луніна дозволяла зберегти ворота "сухими" після ударів Марлоса, Тайсона, Степаненка та Феррейри.

На 41-й хвилині після швидкої контратаки "гірників" луганську команду не зумів врятувати і Лунін після влучного удару Тайсона.

У другому таймі малюнок гри не змінився - "Шахтар" атакував, а номінальні господарі намагалися грати на контратаках. Знову кілька разів Лунін довелося рятувати свою команду після ударів Феррейри та Степаненка.

На 61-й хвилині "Шахтар" знову забиває гол. Фланговий забіг Бутка завершився прострілом у штрафну, де Феррейра спокійно розстріляв ворота "Зорі" - 0:2.

Під завершення гри у луганчан був шанс відквитати один гол, але після удару Тимчика м'яч влучив у поперечку воріт "Шахтаря". Остані 5 хвилин "Зоря" догравала у меншості після вилучення за грубу гру Опанасенка.

Вже у доданий арбітром час після виконанні кутового помилився на виході Лунін і новачок "Шахтаря" Кайоде забиває у порожні ворота з кількох метрів - 0:3.

Інші матчі 25-го туру УПЛ завершилися з такими результатами: "Маріуполь" - "Динамо" 2:3, "Карпати" - "Чорноморець" 3:1, "Зірка" - "Олександрія" 0:0, "Ворскла" - "Верес" 0:0 та "Сталь" - "Олімпік" 0:0.