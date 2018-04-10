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Мать Савченко сообщила, что искали следователи в вещах дочери

Вторник, 10 апреля 2018, 12:50

Целью обыска в квартире Надежды Савченко было оружие.

Об этом в комментарии телеканалу NewsOne сообщила ее мать Мария Савченко.

"Искали оружие. Видимо, думали, что здесь гранатометы есть. Пистолет, который Наде подарили (нашли - ред.), пули к этому пистолету. И все, больше ничего не нашли", - сказала она.

По словам Марии, следователи пришли с обыском в ее c дочерью квартиру около 7 утра во вторник. Сначала она отказывалась их впускать, называя такие намерения противозаконными, при этом правоохранители угрожали выбить дверь.

Впоследствии матери депутата позвонила ее другая дочь - Вера, и та согласилась дать следователям доступ к вещам Надежды. Мария Савченко говорит, что по одному впускала правоохранителей, записывая их фамилии и проверяя документы.

Обыск, по словам Марии, длился около 2 часов. После него следователи составили протокол. Примерно в это время приехала Вера Савченко с адвокатом Надежды Дмитрием Бугаем.

По ее словам, около 11-12 часов правоохранители завершили следственные действия и ушли.

Ранее во вторник сообщалось, что правоохранители проводят обыск в квартире арестованной по подозрению в подготовке терактов и свержения государственной власти нардепа Надежда Савченко.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала теракт в парламенте, и внес представление на нее.

20 марта Савченко заявила, что люди из окружения президента должны были ликвидировать ее – и потому готовили провокацию и подстрекали ее на организацию "переворота".

Она утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог. Нардеп в СИЗО объявила голодовку.

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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Евгений Кизилов, УП

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Темы: Савченко Надеждаобыски
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